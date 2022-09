Premier aperçu de l’iPhone 14 Pro d’Apple

iPhone 14 Sophie Pitt | CNBC

Apple vient de conclure son grand événement iPhone, où il a annoncé un tas de nouveaux produits, dont l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, deux nouveaux modèles d’iPhone Pro et plus encore. Nous avons rapidement couru jeter un coup d’œil au nouvel iPhone 14 Pro pour vous montrer à quoi il ressemble. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il ressemble beaucoup au modèle de l’année dernière vu de dos. Mais, il y a quelques changements notables. Sans surprise, les appareils photo sont encore meilleurs – Apple met en avant les améliorations de l’appareil photo chaque année – et incluent un capteur de 48 mégapixels pour des photos encore plus nettes et pour laisser entrer plus de lumière. Les gros changements se situent à l’écran et à l’intérieur. Il y a une nouvelle connectivité par satellite, par exemple, qui vous permet de pointer le téléphone vers un satellite pour envoyer un message ou appeler les services d’urgence là où vous n’avez pas de service cellulaire.

Le Pro dispose également d’un écran toujours allumé qui vous permet de consulter rapidement les notifications, de voir la musique en cours de lecture, de suivre un vol, etc., sans avoir à réveiller votre écran à chaque fois. Vous pouvez simplement laisser votre téléphone sur votre bureau et jeter un coup d’œil chaque fois que vous voulez voir ce qui se passe. C’est similaire à une fonctionnalité qui existe sur les téléphones Android depuis des années. Il y a aussi une nouvelle découpe en forme de pilule qui remplace « l’encoche » vierge qui abritait auparavant l’appareil photo et le capteur Face ID. La caméra et le capteur sont toujours là, juste cachés. Il peut vous montrer des notifications ou des mises à jour de statut, et même la pochette de l’album de la chanson que vous écoutez. Voici un aperçu :

La boîte en forme de pilule en haut change pour les notifications, la musique, les résultats sportifs et plus encore. Sophie Pitt | CNBC

C’est super petit en personne, alors voici un meilleur aperçu de ce qu’Apple a montré lors de l’événement :

Vous pouvez appuyer sur cette pilule pour afficher la chanson que vous écoutez ou plus d’informations sur une notification qui se trouve dans l’espace. Apple appelle la fonctionnalité “Dynamic Island” et dit qu’elle fonctionnera avec des alarmes, AirDrop, des alertes de vol, des indications d’appariement et de charge AirPod, des notifications sur l’état de votre trajet Lyft et plus encore.

D’autres changements apportés au Pro, qui commencent à 999 $, incluent un nouveau processeur A16 plus rapide avec des graphismes améliorés et une détection des accidents de voiture. L’iPhone 14 Pro sera mis en vente vendredi et arrivera le 16 septembre.