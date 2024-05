Netflix

Nous avons un premier aperçu de Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv dans la quatrième saison à venir de Le sorceleur alors qu’il reprend le rôle joué par Henry Cavill dans les trois premières saisons de la série. Voir l’image des deux côte à côte comme le personnage ci-dessus. Découvrez les premières images ci-dessous.

La production de la saison 4 est actuellement en cours au Royaume-Uni. Comme annoncé précédemment, la saison 4 sera tournée coup sur coup avec une cinquième et dernière saison, qui viendra compléter l’adaptation des livres d’Andrzej Sapkowski. Hemsworth jouera Geralt au cours des deux dernières saisons.

Après les événements choquants qui ont modifié le continent et qui clôturent la saison trois, la saison quatre suit Geralt, Yennefer et Ciri qui doivent traverser le continent ravagé par la guerre et ses nombreux démons les uns des autres. S’ils peuvent accueillir et diriger les groupes d’inadaptés dans lesquels ils se trouvent, ils ont une chance de survivre au baptême du feu – et de se retrouver.

De plus, comme indiqué précédemment, Laurence Fishburne rejoint la saison à venir dans le rôle de Régis, le personnage préféré des fans de Le sorceleur livres et jeux. Introduit dans le roman d’Andrzej Sapkowski Baptême du feu, Régis est un barbier-chirurgien de renommée mondiale au passé mystérieux qui rejoint Geralt dans son voyage dans la saison 4.

Hemsworth et Fishburne rejoignent les co-stars Anya Chalotra, Freya Allan et Joey Batey.

Le sorceleur est produit par Steve Gaub, Matt O’Toole, Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Lauren Schmidt, Platige Films (Tomek Baginski et Jarek Sawko) et Hivemind Content (Jason Brown et Sean Daniel).