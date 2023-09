Premier aperçu de l’Apple Watch Series 9 : geste de double pression, performances plus rapides

Apple a annoncé mardi l’Apple Watch Series 9 lors de son événement Wonderlust, offrant des performances plus rapides, un traitement Siri sur l’appareil et un nouveau geste appelé Double Tap. La série 9 commence à 399 $ (399 £, 649 AU $) et est disponible en précommande immédiatement, avant son lancement le 22 septembre.

Ces changements devraient rendre l’interaction avec la montre plus rapide et plus instantanée, poursuivant un thème introduit par Apple avec sa mise à jour WatchOS 10 en juin. Le nouveau processeur passe généralement au second plan par rapport aux autres nouvelles fonctionnalités de l’Apple Watch, comme le capteur d’oxygène sanguin de la série 6, l’écran plus grand de la série 7 ou les capteurs de température de la série 8. Mais la nouvelle puce S9 joue un rôle important dans les changements les plus notables de la série 9, comme le Double Tap et le traitement Siri sur l’appareil.

Regarde ça: Apple Watch Series 9 obtient une nouvelle puce S9 04h25

Double Tap est un nouveau geste permettant de manipuler la montre sans toucher son écran. À l’aide de la main de votre montre, appuyez simplement deux fois sur votre index et votre pouce – sans avoir à toucher l’écran de l’Apple Watch – et vous pourrez effectuer des tâches comme répondre à un appel. L’idée derrière ce nouveau geste est de faciliter l’utilisation de la montre sans avoir à utiliser l’autre main. Il est très similaire au geste de double pincement disponible dans le cadre du mode d’accessibilité existant de l’Apple Watch appelé AssistiveTouch.

Ce geste est rendu possible « par le moteur neuronal plus rapide de l’Apple Watch Series 9, qui traite les données de l’accéléromètre, du gyroscope et du capteur cardiaque optique avec un nouvel algorithme d’apprentissage automatique », Apple dit. « L’algorithme détecte la signature unique des minuscules mouvements du poignet et des modifications du flux sanguin lorsque l’index et le pouce effectuent une double pression. »

La société a déclaré que le geste serait disponible dans une mise à jour logicielle d’octobre.

Au cours de ma brève utilisation de la série 9, j’ai utilisé Double Tap pour faire défiler les widgets, répondre à un appel téléphonique, démarrer une minuterie et activer la lampe de poche. Cela fonctionnait avec précision la plupart du temps, mais il y avait des moments où je devais effectuer le geste plus d’une fois pour que la montre réponde. Un retour haptique et un petit symbole en haut de l’écran vous indiquent que Double Tap fonctionne. Cela ne changera peut-être pas la donne, mais Double Tap pourrait être utile pour ignorer les alarmes et répondre aux appels lorsque j’ai les mains pleines.

L’Apple Watch Series 9 dispose d’une nouvelle fonctionnalité appelée Double Tap. Lisa Eadicicco/CNET

Étant donné que l’Apple Watch Series 9 peut traiter elle-même les données sur l’appareil, Siri devrait fonctionner plus rapidement car il n’a pas besoin d’envoyer de requêtes vers le cloud. Plus important encore, vous pourrez poser à Siri des questions liées à la santé, telles que combien de temps vous avez dormi la nuit dernière. C’est important compte tenu de la popularité de l’Apple Watch en tant que tracker de santé et de forme physique. Le traitement des données sur l’appareil lui-même est plus sécurisé que leur envoi vers le cloud, ce qui est crucial pour les demandes liées à la santé.

Il existe également de nouvelles intégrations entre l’Apple Watch et le HomePod qui permettent de voir les médias diffusés sur votre appareil depuis votre poignet. La recherche de précision – qui devrait faciliter la localisation de votre iPhone 15 à l’aide d’une puce ultra large bande plus récente par rapport aux modèles précédents – arrive également sur la série 9.

La version en aluminium de la série 9 sera disponible en rose, starlight (blanc), argent, minuit (noir) et Product Red, la couleur de l’édition spéciale qui contribue à la lutte du Fonds mondial contre le sida et le COVID-19. L’édition en acier inoxydable sera disponible en or, argent et graphite.

Apple met également en avant un autre aspect du design de l’Apple Watch : la durabilité. La série 9 est le premier produit Apple neutre en carbone, et Apple utilise également pour la première fois du cobalt 100 % recyclé dans la batterie.

Les performances Siri plus rapides de la série 9 et la nouvelle fonctionnalité Double Tap montrent qu’Apple recherche de nouvelles façons d’améliorer l’expérience d’utilisation réelle de la montre. C’est important car Apple s’est principalement concentré sur les nouvelles fonctionnalités de santé et de remise en forme, comme le capteur de température de la série 8, pour différencier ses nouvelles montres des modèles précédents.

La convivialité est un thème important sur l’Apple Watch en 2023, en termes de mises à jour matérielles et logicielles. Cela est devenu clair en juin lorsque Apple a annoncé son nouveau logiciel WatchOS 10, qui apporte des widgets à la montre. Ces widgets affichent des informations contextuelles selon les besoins, ce qui facilite la recherche d’informations sans basculer entre les applications et les cadrans de montre.

Au cours des trois dernières années, Apple a lancé de nouveaux modèles parallèlement à sa principale montre intelligente dans le but d’attirer de nouveaux publics, tels que les coureurs passionnés et ceux qui achètent avec un budget inférieur. En 2022, par exemple, elle a présenté l’Apple Watch Ultra, une montre haut de gamme dotée de fonctionnalités supplémentaires destinée aux amateurs de plein air. Elle a également lancé sa première montre intelligente moins chère en 2020, appelée Apple Watch SE, et a publié une nouvelle version de cet appareil en 2022.

Apple est en tête du marché mondial des montres intelligentes, avec 22 % des expéditions au deuxième trimestre 2023, selon un cabinet d’études de marché Contrepoint. Mais l’Apple Watch, produit phare, n’a pas connu de changements spectaculaires ces dernières années, mis à part l’ajout d’un capteur de température en 2022 et d’un écran plus grand en 2021. Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur une refonte plus importante de sa montre en 2024 pour marquer le 10e anniversaire de l’appareil, selon Bloombergqui pourrait s’appeler Apple Watch X.

En attendant, cependant, la série 9 apporte des changements qui devraient rendre la montre intelligente d’Apple plus vive, plus fluide et plus facile à utiliser.