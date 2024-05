Premier aperçu de la suite de Disney

Dwayne ‘The Rock’ Johnson et la Walt Disney Company ont partagé le premier teaser officiel de Moana 2 ce matin sur leurs comptes YouTube.

Réalisé par David Derrick Jr., Jason Hand et Dana Ledoux Miller, et produit par Christina Chen et Yvett Merino, Moana 2 présente la musique des lauréates des Grammy Abigail Barlow et Emily Bear, de la nominée aux Grammy Awards Opetaia Foa’i et du triple lauréat des Grammy Awards Mark Mancina.

Le synopsis du film se lit comme suit : Après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres, Moana doit voyager vers les mers lointaines de l’Océanie et dans des eaux dangereuses et perdues depuis longtemps pour une aventure sans précédent.

La suite devrait sortir en salles le 27 novembre 2024. Johnson et Auli’i Cravalho reviennent tous deux pour le film. Sorti en 2016, le premier Moana a rapporté plus de 687 millions de dollars au box-office mondial et a été nominé aux Oscars pour le meilleur long métrage d’animation et la chanson originale « Jusqu’où j’irai » de Lin-Manuel Miranda. Se déroulant dans l’ancienne Polynésie, le premier film s’ouvre alors qu’une terrible malédiction encourue par le demi-dieu Maui atteint l’île de Moana. En retour, elle répond à l’appel de l’Océan pour rechercher Maui pour arranger les choses.

Johnson a dévoilé des images de la suite lors de la convention Cinemacon de cette année, où il a également reçu le prix OTAN de l’esprit de l’industrie sous de grands applaudissements. Johnson a parlé des flux et reflux dans le secteur, ajoutant: « Mais la seule chose qui restera, c’est le secteur du théâtre. »

Découvrez le teaser de Moana 2 au-dessus de.