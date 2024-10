Premier aperçu de la star Anya Taylor-Joy dans le thriller d’action de Scott Derrickson

Une sortie en 2025 sur Apple TV+ est Les Gorgesle thriller d’action et de survie de Scott Derrickson (Sinistre, Le téléphone noir, Docteur Strange), avec de nouvelles images en premier aperçu aujourd’hui nous donnant un aperçu des stars Anya Taylor-Joy et Miles Teller en action.

Dans Skydance Media Les Gorgesdeux tireurs d’élite – l’un américain, l’autre russe – postés dans des tours de guet séparées pour protéger le monde d’un mal mystérieux.

« Ils créent des liens à distance tout en essayant de rester vigilants pour se défendre contre un ennemi invisible. Lorsque la menace cataclysmique qui pèse sur l’humanité leur est révélée, ils doivent travailler ensemble pour mettre à l’épreuve leur force physique et mentale afin de garder le secret dans la gorge avant qu’il ne soit trop tard.

Le scénario a été écrit par Zach Dean (Chute morte, rapide X) et a longtemps figuré sur la « liste noire » hollywoodienne des scénarios les plus appréciés mais non produits. Heureusement, tout a changé !

Aux côtés de Taylor-Joy et Teller, Les Gorges étoiles Étranger icône Sigourney Weaver et MercrediC’est William Houston.

Parler avec IGN, qui a lancé les images en exclusivité aujourd’huiDerrickson a dit ceci à propos du film qui change les genres :

« Les Gorges mélange plusieurs genres : romance, science-fiction, action, thriller d’espionnage et même horreur […] L’idée était d’abord d’investir beaucoup de temps dans les histoires et l’évolution de la connexion entre les deux personnages joués par Miles Teller et Anya Taylor-Joy, puis de les voir plongés en mode survie au milieu des dangers et des mystères implacables et imprévisibles de la gorge elle-même. .»

Selon IGN, David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger de Skydance produisent aux côtés de Derrickson de Crooked Highway, collaborateur fréquent de Derrickson et écrivain C. Robert Cargill. (Sinistre, Le Noir Téléphone), Sherryl Clark, ainsi que Dean, Adam Kolbrenner et Greg Goodman.

Bien que nous ne puissions pas garantir jusqu’où nous plongerons dans l’horreur Les Gorges se penchera, le slogan inquiétant de la nouvelle affiche d’aujourd’hui est un pur trait de créature : « Ils ne vous empêchent pas d’entrer. Ils les gardent à l’intérieur. – et nous sommes donc déjà profondément intrigués. En savoir plus sur Les Gorges quand on l’aura !