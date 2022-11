Premier aperçu de la saison 2 de “Bel-Air”

Saison 2!

Bel Air est de RETOUR pour la saison 2 après la finale choquante de la saison dernière où Will (Banques Jabari) a juré son père mauvais payeur Lou (joué par Marlon Wayan) se déroulent dans une scène puissante qui a laissé les téléspectateurs dans un chaos émotionnel.

Pendant des semaines, nous nous sommes préparés à un secret choquant qui pourrait potentiellement briser la famille Banks, mais rien ne pouvait nous préparer à Will DRAGING son père qui, nous l’avons appris, a été enfermé pendant la majeure partie de la vie de son fils.

Dans la saison 2, nous voyons Will à la croisée des chemins alors qu’un nouveau personnage entre dans sa vie et remet en question ce qu’il a appris à Bel-Air. Il jongle avec cela tout en naviguant dans sa vie familiale avec la famille Banks qui travaille à reconstruire la confiance qui a été brisée à la fin de la saison dernière.

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir la fraternité de Will et Carlton évoluer à mesure qu’ils se rapprochent tout en se défiant mutuellement sur leurs différences.

Nous verrons également l’évolution d’Hilary vers une plus grande patronne dans son monde d’influenceurs et son impact sur sa relation avec Jazz.

Avec Michel EalyLe personnage séduisant de semblant à l’écart, nous verrons les luttes relatables autour de Viv et Phil équilibrer le mariage et la famille tout en forgeant leur propre cheminement de carrière et en se reconnectant aux choses qui sont importantes pour eux.

Et nous espérons obtenir plus d’opérations d’agent secret de Geoffrey en tant que réimagination la plus intrigante du personnage bien-aimé.

Regardez la bande-annonce ci-dessous:

“Au cours de la deuxième saison, la série continuera de trouver des moyens de repousser les limites et de se sentir rafraîchissante et unique tout en honorant le cœur de la série héritée”, a déclaré le showrunner/producteur exécutif/scénariste. Carla Banks se dandine. La saison dernière était consacrée à l’introduction au monde de la famille Banks, et cette saison, nous allons approfondir certains des thèmes que nous avons abordés : ce que signifie vraiment être une famille même lorsque c’est difficile. Comment rétablir la confiance au sein d’une famille ? Comment trouvez-vous votre propre voie, votre individualisme au sein d’une famille ? Nous explorerons également le personnage de Will au-delà de se sentir comme un poisson hors de l’eau. Il a maintenant du mal à trouver un équilibre entre le maintien de son indépendance et son identité de West Philly tout en étant ouvert à de nouvelles opportunités pour lui-même à Bel-Air. Viv et Phil essaient également de trouver un équilibre alors qu’ils élèvent des adolescents qui pensent qu’ils ont toutes les réponses – permettant à Will et à leurs enfants la liberté de prendre leurs propres décisions, tout en les guidant d’une main douce et parfois ferme.

Bel Air La saison 2 sera diffusée en exclusivité sur Peacock le 23 février.