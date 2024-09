Premier aperçu de la saison 1 de « Nobody Wants This » : regardez les 7 premières minutes

Lorsque les personnages de Kristen Bell et Adam Brody se rencontrent dans Personne ne veut çails s’entendent immédiatement. Mais avant ce moment fatidique, il est facile de comprendre comment la podcasteuse de sexe et de rencontres Joanne (Bell) et le rabbin dévot Noah (Brody) peuvent avoir une étincelle quand vous les voyez interagir avec leurs frères et sœurs – ces familles ont des plaisanteries à revendre.

Dans les premières minutes de la nouvelle comédie romantique, nous rencontrons Joanne et sa sœur, Morgan (Justine Lupe), alors que Joanne fuit un mauvais rendez-vous. Alors que les sœurs s’enfuient dans les rues du quartier ensoleillé de Los Feliz à Los Angeles après le cauchemar Tinder de Joanne, « on a une introduction très rapide à la dynamique de ces personnages », explique Lupe à Tudum.

Peu de temps après, les deux personnages décortiquent l’expérience désastreuse du rendez-vous lors de l’enregistrement de leur podcast. « Ils sont incroyablement proches et ils ont un rapport très facile l’un avec l’autre », dit-elle, « et ils se sentent très à l’aise d’être complètement transparents l’un avec l’autre sur ce qu’ils ressentent chacun. »

Cette dynamique s’est également manifestée dans la vie réelle. « J’aimerais pouvoir t’envoyer [the] « J’ai des milliers de photos sur mon téléphone où l’une de nous se fatigue et utilise l’épaule de l’autre comme oreiller », a déclaré Bell à Netflix. « Je suis tombée follement et profondément amoureuse de Justine en tant que petite sœur dans cette série. Je lui envoyais des SMS tous les jours. Je suis tellement reconnaissante que la série m’ait fait entrer dans sa vie, car c’est une véritable amitié. »

Lorsque nous rencontrons Noah et son frère, Sasha (Timothy Simons), dans la scène suivante, le premier s’inspire de la coupe de cheveux de Sasha alors qu’ils se dirigent vers un dîner avec la petite amie de Noah, Rebecca (Emily Arlook). Ou, à en juger par la grosse étincelle sur son annulaire… sa fiancée ?

Étant donné que cette série parle de l’histoire d’amour entre Noah et Joanne, vous pouvez peut-être prédire comment cela se déroulera.

