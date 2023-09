Premier aperçu de la nouvelle émission de petit-déjeuner TalkTV de Jeremy Kyle et Nicola Thorp Talk Today

JEREMY Kyle et Nicola Thorp ressemblent à une force avec laquelle il faut compter dès le premier aperçu de leur nouvelle émission de petit-déjeuner TalkTV – Talk Today.

Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que l’ancienne star d’ITV Jeremy, 58 ans, et l’ancienne actrice et présentatrice de Coronation Street Nicola, 34 ans, prendraient les rênes du nouveau programme passionnant.

Dans une promo montrant ce à quoi nous pouvons nous attendre, le duo dynamique est vu en train de consulter leurs notes de la journée alors qu’ils se dirigent vers le studio et se préparent à aborder les problèmes de la journée.

Alors que l’émission est diffusée en direct, on voit Nicola faire un clin d’œil rassurant à Jeremy avant de se présenter.

L’émission débutera le lundi 2 octobre à partir de 6 heures du matin sur TalkTV et présentera les événements de la journée. nouvelles et des vues.

Jeremy, qui a récemment annoncé qu’il allait devenir papa pour la sixième fois, et Nicola animeront les émissions du lundi au jeudi avec des animateurs pour vendredi et le week-end qui seront annoncés sous peu.

Parlant du lancement de la nouvelle émission de petit-déjeuner, Jeremy, très enthousiaste, a déclaré : « J’ai commencé ma carrière dans des émissions de petit-déjeuner, donc Talk Today a l’impression de rentrer à la maison.

« Il y a quelque chose de très spécial dans le fait d’être dans le créneau qui détermine l’agenda de l’actualité de la journée. Je suis extrêmement excité de travailler avec Nicola.

« Nous sommes devenus de très bons amis hors caméra, donc ce sera fantastique d’apporter cette amitié à la série. Nous discuterons avec le public des problèmes qui touchent l’ensemble du pays plutôt que quelques-uns seulement. Et bien sûr, nous nous amuserons.

Nicola, qui incarnait auparavant la fille du méchant Pat Phelan dans le rôle de Nicola Rubinstein dans Corrie, a déclaré : « C’est un rêve devenu réalité de co-animer la toute nouvelle émission de petit-déjeuner Talk Today.

« Je fais partie de la famille TalkTV depuis 18 mois, période pendant laquelle j’ai noué des liens avec des personnes qui ont remis en question mes opinions et m’ont appris à trouver un terrain d’entente au-delà des divisions politiques.

« J’ai hâte d’entendre nos téléspectateurs partout au Royaume-Uni parler de ce qui compte le plus pour eux et demander des comptes aux politiciens. Il est important pour Jeremy et moi que tout le monde puisse s’exprimer.

Montre Parler aujourd’hui en semaine de 6h à 9h30 sur TalkTV. Disponible sur Ciel 522, Verre de ciel 508, Virgin Media 606, Freeview 237 et Freesat 217 ainsi que sur DAB, Amazone Feu TV, Pomme LA TÉLÉ, Samsung Télé Plus, Youtube, le discoursSite Web .TV et TalkTV IOS et Android applications.