Premier aperçu de la collaboration de Scott Snyder avec son fils dans les bandes dessinées

Lorsqu’il est acclamé auteur de bande dessinée Scott Snyder (Les tempêtes de grange) Ayant choisi son dernier collaborateur, il n’a pas eu besoin de chercher bien loin : il s’agit de son fils, Jack, lycéen. Leur nouvelle série, conte post-apocalyptique Par un filprésente des œuvres de Valérie Favoccia; le numéro 1 arrive la semaine prochaine à partir de Les originaux de comixologie d’Amazon.

Voici plus sur l’histoire : « Dans Par un fil, il y a dix ans, une infection mortelle et mystérieuse s’est propagée sur le terrain, obligeant l’humanité à vivre dans des communautés construites précipitamment au-dessus du sol. Ayant grandi sur Needle Three, Jo se souvient à peine d’une époque avant que l’obscurité n’enveloppe le monde. Mais lorsque la communauté de notre héros est attaquée par le despotique Charon et ses forces, Jo et ses amis doivent décider s’ils doivent ou non s’aventurer à travers les terres désolées à la recherche d’un refuge sûr alors que le monde ne tient qu’à un fil.

Dans une déclaration fournie à io9, Scott Snyder semblait enthousiasmé par le nouveau projet et, sans surprise, ressemblait beaucoup à un père fier. «Par un fil est une aventure à indice d’octane élevé et au rythme rapide qui marque les débuts de mon fils aîné dans l’écriture de bandes dessinées et j’ai hâte que les lecteurs découvrent le monde que nous avons construit ensemble. J’adore écrire des bandes dessinées, mais écrire une bande dessinée avec mon fils, eh bien, ça a été une expérience à chérir.

Quant à son fils, eh bien… imagine si ton père était Scott Snyder. « Je suis impressionné par mon père en tant qu’écrivain depuis que j’ai appris qu’il écrivait des bandes dessinées sur Batman », a déclaré Jack Snyder. « Il a été un mentor et a toujours encouragé ma consommation de tout ce qui concerne la culture pop, des bandes dessinées à la télévision en passant par les jeux vidéo. Travailler avec lui sur cette série a été une expérience inoubliable.

Scott Snyder a ajouté : « Cela a été un tel plaisir de discuter de l’intrigue et de l’artisanat avec mon fils Jack et maintenant nous sommes prêts à dévoiler notre histoire, magnifiquement dessinée par Valeria, aux lecteurs du monde entier. »

Le reste de l’équipe comprend des couleurs de Whitney Cogar, des lettres de Tom Napolitano et des dessins d’Emma Price. Par un fil le numéro 1 arrive O10 octobre de la ligne de contenu numérique exclusive Comixology Originals d’Amazon. Faites défiler pour un aperçu exclusif !