Premier aperçu de Kim Kardashian en tant qu’avocate chargée du divorce dans l’émission Ryan Murphy « Tout est juste »

Kim Kardashian réalise son rêve de devenir avocat… enfin, en quelque sorte… parce qu’elle joue un avocat spécialisé en divorce dans une nouvelle émission et qu’elle a l’air sexy sur le plateau.

TMZ a un premier aperçu de Kim sur le tournage d’un nouveau Ryan Murphy émission intitulée « All’s Fair »… un drame juridique à venir sur Hulu… et elle tourne aux côtés de sa co-vedette Naomi Watts .

Kim joue une avocate spécialisée en divorce dans un cabinet d’avocats entièrement féminin… et elle tournait des scènes mercredi à Camarillo, en Californie, avec Naomi… et avait l’air sexy dans le processus.

Regardez les photos… Kim attire l’attention dans une tenue rouge vif qui ressemble à un mélange de peau de serpent et de peau d’alligator… et elle a les cheveux plus courts que ce que nous voyons habituellement d’elle, jusqu’aux épaules.