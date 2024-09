Premier aperçu de In the Lost Lands de GRRM avec Dave Bautista et Milla Jovovich

George R. R. Martinmondialement connu comme l’auteur du très populaire Le Chant de la Glace et du Feu romans qui ont engendré le phénomène culturel Game of Thrones sur HBO, a vu de nombreux livres adaptés au cinéma, mais surtout à la télévision. Cependant, cette tendance est sur le point de changer avec la récente acquisition des droits américains de Dans les terres perdues de Vertical. Le film, intitulé de la même manière que le livre, marquera la première adaptation théâtrale majeure de l’écrivain depuis de nombreuses années. Ce développement passionnant est accompagné d’une première image.









Dans les terres perdues est un récit captivant qui suit la puissante sorcière Gray Alys, envoyée en mission périlleuse par une reine qui cherche désespérément à acquérir la capacité de se transformer en loup-garou. Elle est accompagnée d’un mystérieux vagabond nommé Boyce, et ensemble, les deux s’aventurent dans les Terres Perdues, un endroit dangereux rempli d’ennemis impitoyables et de créatures effrayantes. Réalisé par Paul WS Andersonqui est connu pour son travail sur le Resident Evil série, cette adaptation met en vedette Milla Jovovich et Dave Bautista dans les rôles de Gray et Boyce. Ci-dessous, la première image du film.

Une bande-annonce pour In the Lost Lands pourrait arriver prochainement

L’état actuel de Dans les terres perdues est prometteur, le tournage principal ayant été achevé en février 2023. Le scénario, écrit par Constantin Werner et Anderson, est porté par une équipe de production exceptionnelle comprenant les producteurs Anderson, Jovovich, Bautista, Werner, Jeremy Bolt, Jonathan Meisner et Robert Kulzer, et les producteurs exécutifs Martin Moszkowicz, Kirk D’Amico, Nico Bruinsma et Kevin Forester.





Le réalisateur Paul WS Anderson a exprimé son enthousiasme pour le projet en soulignant l’utilisation d’une technologie innovante et les visuels qui en résultent, qui sont absolument époustouflants. Peter Jarowey, partenaire de Vertical, a également partagé ce sentiment et a promis que le film offrirait une expérience « une expérience cinématographique convaincante. » Voici leurs citations complètes :

Anderson : Avec

Dans les terres perdues

nous avons créé un film avec un style visuel et une narration totalement uniques qui utilise une technologie de pointe pour donner vie à l’histoire comme jamais auparavant. Il a donc toujours été important pour moi qu’il soit vu sur grand écran. C’est pourquoi je ne pourrais pas être plus ravi que Vertical porte In the Lost Lands dans les cinémas américains. Jarowey : Nous sommes ravis de faire affaire avec Constantin Film pour le

Dans les terres perdues

Sortie aux États-Unis l’année prochaine. Le film témoigne de la manière dont le partenariat continu entre Paul et Milla donne lieu à des expériences cinématographiques convaincantes. Le charme et l’humour de Dave sont plus vrais que nature, et l’alchimie du casting rayonne à l’écran.





La première image, qui montre clairement une confrontation tendue entre Gray Alys et Boyce, la première tenant un couteau sous la gorge du second, suggère que la campagne marketing du film ne fait que commencer. Les personnages partagent une relation complexe au début, mais finissent par devenir des alliés dans leur quête. Et cette bande-annonce donne non seulement le ton du film, mais suggère également que la bande-annonce pourrait être diffusée prochainement, car elle offrirait un aperçu plus approfondi du monde de Dans les terres perdues et susciter l’enthousiasme des fans.