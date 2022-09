Premier aperçu de Heart of Stone : Arjun Kapoor et d’autres célébrités de Bollywood RÉAGISSENT aux débuts d’Alia Bhatt à Hollywood ; voici ce qu’ils ont dit

L’actrice de Bollywood Alia Bhatt a récemment partagé son premier regard sur son premier thriller d’action hollywoodien Heart of Stone. Elle sera à l’écran avec Gal Gadot et Jamie Dornan. Le film est réalisé par Tom Harper. Dans la vidéo, il y a plusieurs images BTS de séquences très bourrées d’action. Alia jouera le rôle de Keya Dhawan dans le film. Alia a partagé le teaser vidéo et a écrit : “Le premier regard de Heart Of Stone et Keya à venir sur Netflix en 2023 #Tudum”. Le film sortira sur Netflix l’année prochaine.

Récemment, les célébrités de Bollywood ont réagi au premier regard d’Alia. Arjun Kapoor a réagi à la vidéo dans la section des commentaires et a écrit : “C’est une grande fierté.” Il a même partagé la vidéo sur sa story Instagram.

La mère d’Alia, Soni Razdan, a écrit: “Oh fabuleux !!! Ça a l’air tellement excitant !’ La cinéaste Zoya Akhtar a commenté en disant: “Woohoo!”

Jetez un oeil au premier regard d’Alia Bhatt –

Côté travail, Alia sera vue dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar avec Ranveer Singh. On la verra également dans Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar avec Priyanka Chopra et Katrina Kaif.