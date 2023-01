Premier aperçu de Gadar 2 : Sunny Deol est de retour dans le rôle de l’intrépide et féroce Tara Singh ; soulève la roue géante aux premiers élans

Avec les plus grandes stars et des sorties puissantes, #Zeestudios est prêt à faire de 2023 un blockbuster ! #2023 #ZeeStudioslineup #Bonne année pic.twitter.com/3mRVpoSWJX Zee Studios (@ZeeStudios_) 3 janvier 2023

Gadar 2 le premier regard est ici et les fans de Déol ensoleillé alias Paaji ne peut pas garder son calme. L’acteur est prêt à être de retour dans son avatar casse-cou en tant qu’homme qui peut aller jusqu’au bout pour son amour et ses proches. Le look a été partagé par la maison de production Zee Studiosqui a donné un aperçu de ce qu’il nous réserve pour 2023. La vidéo montre les tout premiers rushs du Anil Sharma réalisateur, mettant en vedette Sunny Deol et Ameesha Patel dans les premiers rôles. Le film sortira sur les grands écrans cette année et certainement celui qui a un public qui attend avec impatience. Découvrez un Sunny Deol alias Tara Singh en colère soulevant une roue géante d’un chariot dans cette toute première ruée de Gadar 2.