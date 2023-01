Premier aperçu de Dancing On Ice alors que les stars de Love Island, Towie et EastEnders sont vues avec leurs partenaires professionnels

Les vedettes de DANCING On Ice ont été vues pour la première fois – avec leurs partenaires de patinage.

Les célébrités – un mélange de titans de la réalité, de stars du feuilleton, de sportifs et de chanteurs – sont montrées en train de poser pour leurs photos officielles et avec leurs partenaires professionnels.

Ici, nous examinons à quoi ressemblent les couples de DOI 2023 alors qu’ils se préparent à prendre la glace…

TVI

Nil Wilson et Olivia Smart

C’est sûrement le couple Dancing on Ice à battre – ces deux stars ayant joué aux Jeux olympiques.

L’ancien gymnaste de l’équipe britannique Nile, 26 ans, a été médaillé aux Jeux de Rio 2016 – il devrait donc être capable de réaliser des mouvements impressionnants.

Et la triple championne nationale espagnole Olivia, 25 ans, a participé à la danse sur glace aux Jeux olympiques d’hiver de 2022.

Holly Willoughby et Phillip Schofield devraient-ils simplement remettre le trophée à ces deux-là maintenant?

TVI

Le Vivienne & Colin Grafton

La drag queen galloise The Vivienne est associée au patineur et mannequin américain Colin.

La star de 30 ans – également connue sous le nom de James Lee Williams – a remporté la première série de RuPaul’s Drag Race UK en 2019.

Parlant de relever le défi, The Vivienne a déclaré: “C’est honnêtement un rêve devenu réalité.”

Les bookmakers estiment que la paire pourrait bien faire – en les nommant quatrièmes favoris sur la formation de 11 personnes.

TVI

Mollie Gallagher & Sylvain Longchambon

Le skateur français Sylvain, 42 ans, est bien habitué à coacher les stars de Coronation Street sur Dancing on Ice.

Il a formé la star de Maria Connor Samia Ghadie en 2015 et, eh bien, son nom est maintenant Samia Longchambon.

Mollie, 24 ans, qui joue la nièce de Roy Cropper, Nina, suit également Sally Dynevor et Faye Brookes dans l’émission de patinage.

Parlant de ses co-stars, elle a dit à Lorraine Kelly qu’elle comptait sur eux, insistant: “Je vais recevoir tous les conseils que je peux parce que je vais en avoir besoin.”

TVI

Michelle Heaton et Łukasz Różycki

Michelle était ravie d’être jumelée avec Łukasz en disant: «J’ai croisé les doigts et les orteils pour cet homme. Je suis honoré de patiner avec lui pour le spectacle.

L’émission marque le grand retour de la star de 43 ans à la télévision après sa bataille contre l’alcool et la drogue.

Elle a dit à Lorraine Kelly: «J’ai toujours voulu le faire, mais je savais que je n’aurais rien pu terminer à cause de la façon dont mon corps était.

“Je suis donc content de ne pas l’avoir eu à l’époque. Maintenant, je peux m’engager.

TVI

Darren Harriott et Tippy Packard

Le comédien Darren, 34 ans, célèbre pour des émissions telles que Love Island: Aftersun, a déjà fait la une des journaux avec Tippy Packard.

Il a subi un accident sur la patinoire alors qu’il répétait avec elle et s’est retrouvé avec un coup de fouet cervical et incapable de tourner la tête ou de lever un bras.

Cependant, il a promis aux fans une routine enflammée en ce qui concerne les émissions en direct marquant leur partenariat “épice sur glace”.

Les bookmakers ont marqué la paire comme des outsiders à gagner – mais ils pourraient encore tous nous surprendre.

TVI

Siva Kaneswaran et Klabera Komini

La pin-up Wanted Siva, 34 ans, est jumelée à Klabera Komini, 29 ans, qui revient dans l’émission.

Le danseur sur glace américain et entraîneur de fitness a déjà été jumelé avec Colin Jackson sur Dancing on Ice et est arrivé troisième.

Siva a expliqué que le défunt coéquipier de Wanted, Tom Parker, était son inspiration pour aller sur la glace.

Il a déclaré: “Il m’a tellement appris sur la vie et sur le fait de ne pas avoir peur – c’est l’une des raisons pour lesquelles je fais le spectacle.”

TVI

Ekin-Su Cülcüloğlu & Brendyn Hatfield

Elle a déjà remporté Love Island – avec l’aide de Davide Sanclimenti – mais les experts pensent qu’Ekin-Su pourrait également prétendre au titre de Dancing on Ice.

Cependant, il y a une chose qui compte contre eux : la vie professionnelle bien remplie du jeune homme de 28 ans après la villa.

L’Américaine Brendyn, 36 ans, a déclaré au Sun: «Ses horaires étaient fous, donc le temps que nous avons eu a été limité – mais le temps que nous avons eu a été bon.

“Elle le prend vite, elle a un vrai talent.”

TVI

Joey Essex et Vanessa Bauer

Les rumeurs d’amour entre l’amant de Towie, Joey, 32 ans, et la favorite de Dancing on Ice, Vanessa, ont commencé pratiquement le premier jour.

Le Sun a raconté comment il était rapidement tombé amoureux de Vanessa après avoir été jumelé avec elle dans l’émission.

Alors que beaucoup prédisaient une sorte de partenariat pour faire fondre la glace, Vanessa, 26 ans, a fermement mis ces idées au congélateur.

Le danseur et acrobate allemand a déclaré: “Nous ne sommes que des partenaires de patinage.”

TVI

John Fashanu et Alexandra Schauman

La favorite de Dancing on Ice, Alexandra, a du pain sur la planche avec la légende du football John – du moins selon les bookmakers.

Beaucoup le considèrent comme la star de 2023 la moins susceptible de gagner aux côtés du patineur finlandais de 42 ans.

John avait même l’air nerveux lorsqu’il a été vu en train d’essayer un saut à l’entraînement fin novembre.

Mais il ne faut jamais parier contre un sportif et l’esprit de compétition du sexagénaire devrait l’aider sans fin.

Rex

Carley Stenson et Mark Hanretty

La star de Hollyoaks, Carley, danse avec le danseur sur glace professionnel écossais Mark Hanretty, 37 ans.

Elle a dit aux fans : “Dire ‘je bourdonne’ est un euphémisme ! Apportez-le à votre partenaire.

L’actrice de 40 ans de Steph Cunningham devrait bénéficier d’un coup de pouce dans le concours grâce à ses performances sur scène dans le West End.

Et si cela échoue, le mari Danny Mac, qui a joué Dodger dans Hollyoaks et a été finaliste sur Strictly, pourrait peut-être offrir quelques conseils.

Rex

Patsy Palmer et Matt Evers

L’icône d’EastEnders, Patsy, est associée à la royauté de Dancing on Ice dans Matt Evers, qui a entraîné la célèbre Gemma Collins.

Un peu déroutant, Brit Patsy est basée en Amérique, tandis que Matt, qui est américain, ne rencontre l’actrice Bianca Jackson que lorsqu’elle est au Royaume-Uni.

Patsy, 50 ans, s’est envolée de Malibu l’année dernière, s’unissant pour la première fois avec ses co-stars de Dancing On Ice à l’Alexandra Palace de Londres.

Mais quel couple pourra dominer la glace au retour du spectacle ? Il n’y a pas longtemps pour le savoir.

Dancing on Ice revient sur ITV1 et ITVX le dimanche 15 janvier à 18h30

TVI