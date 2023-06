Premier aperçu de Bawaal de Nitesh Tiwari avec Janhvi Kapoor-Varun Dhawan, voici quand il sortira

Lundi, les créateurs de Bawaal avec Janhvi Kapoor et Varun Dhawan ont dévoilé l’affiche du premier regard du film et annoncé sa sortie. La page officielle de Prime Video India a partagé l’affiche et a révélé que le film de Nitesh Tiwari sortira sur la plateforme OTT.

Partageant l’affiche, les créateurs ont écrit : « Badlega sabke dilon ka haal kyunki duniya bhar mein hone wala hai Bawaal Iss July… banega mahaul as #BawaalGoesGlobal. » Dès que l’affiche a été révélée, les internautes ont réagi. L’un d’eux a écrit : « Pourquoi pas au cinéma ? » Le second a dit : « Eeeh pourquoi pas au théâtre ? ». La troisième personne a commenté: « Maintenant, je suppose que tout le monde dit que cette affiche est si belle et si belle qu’elle mérite d’être diffusée en salle. » Le quatrième a dit: « L’affiche est tellement bonne mais le chagrin. »





Le producteur Sajid Nadiadwala a déclaré : « Bawaal est un film très spécial pour moi et l’un de mes projets les plus ambitieux. Ce fut une joie absolue de produire ce film qui a été réalisé par mon cinéaste le plus aimé Nitesh Tiwari avec Varun et Jahnvi donnant le meilleur d’eux-mêmes, dans leur premier film ensemble. Je suis très fier de Bawaal et je suis ravi d’annoncer sa première mondiale sur Prime Video en juillet. Je suis enthousiasmé par la perspective que ce film brise les barrières géographiques et atteigne un public dans plus de 200 pays et territoires simultanément. Cette histoire mérite une grande première mondiale et je suis ravi d’avoir uni nos forces avec Prime Video qui a une portée mondiale incroyable.

Le réalisateur Nitesh Tiwari a ajouté: «Tourné dans trois lieux indiens et cinq pays européens, Bawaal a un scénario captivant, des visuels dramatiques et une chimie absolument incroyable entre le talent principal Varun et Jahnvi. Je crois que la première mondiale sur Prime Video nous aidera à faire connaître Bawaal au public en Inde et au-delà des frontières. Nous avons travaillé avec une passion et un engagement immenses pour présenter ce film à notre public et maintenant nous avons hâte d’entendre leurs réactions.