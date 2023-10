Premier aperçu complet de la maison de Big Brother avec le célèbre escalier, une pièce glamour et nulle part où se cacher alors que la nouvelle série démarre

LA maison du GRAND Frère a fait l’objet d’une cure de jouvence très impressionnante avant le redémarrage très attendu d’ITV.

Avec un nouveau groupe de colocataires emménageant dans leur nouvelle maison aux Garden Studios au nord-ouest de Londres, ils n’auront certainement nulle part où se cacher lorsque les caméras commenceront à tourner demain.

Bien que son intérieur ait été aménagé à l’intérieur d’une toute nouvelle scène sonore, l’ancien célèbre escalier est de retour, ainsi que l’emblématique salle du journal.

Mais cette fois, il y a une salle glamour de style Love Island – qui plaira à coup sûr aux nouveaux arrivants.

Les acteurs entreront par un œil géant éclairé au néon avant de se retrouver dans un salon double hauteur avec mezzanine.

Un peu comme quelque chose de Grand Designs de Kevin McCloud, la propriété très médiatisée comprend des ornements originaux et de grandes lumières vives.

Il y a aussi plusieurs lits doubles, donc certains colocataires devront vivre avec un inconnu.

L’engagement de l’émission en matière de durabilité est en action dans la salle de bain, où une baignoire est en équilibre sur un socle surélevé.

L’espace extérieur coloré de l’ensemble comprend une zone de sièges couverte et une étendue d’espace susceptible d’être gazonnée, comme cela a été le cas avec d’autres jardins BB.

La maison a été conçue pour garantir un accès complet aux personnes en fauteuil roulant, ce qui signifie une refonte de la façade, là où les candidats utilisaient auparavant les escaliers.

On ne sait pas encore si l’un des colocataires sera un utilisateur de fauteuil roulant, mais hier, ITV a publié une image officielle des animateurs Will Best et AJ Odudu.

Ils présenteront un lancement spécial sur ITV1 avant la diffusion nocturne du programme sur ITV2.

