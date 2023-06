Premier anniversaire de mariage de Nayanthara-Vignesh Shivan : la réalisatrice partage de jolis clics de Nayan avec leurs bébés

Nayanthara et le cinéaste Vignesh Shivan célèbrent aujourd’hui leur premier anniversaire de mariage. Des mois après leur mariage, le couple a embrassé la parentalité en accueillant leurs fils jumeaux – Uyir et Ulagam via la maternité de substitution.

À l’occasion spéciale, Vignesh a partagé un tas de photos de sa femme Nayanthara avec leurs bébés jumeaux. Le trio a l’air super adorable. Parallèlement, le réalisateur a également écrit une note douce pour célébrer l’année, qui a été remplie de nombreux moments. Beaucoup de hauts et de bas. Des revers inattendus et des temps de test. »

Message spécial de Vignesh Shivan

Il a commencé le post avec les paroles de la chanson Kannaana Kanne, de son film de 2015 Naanum Rowdy Dhaan. Il a écrit : « En uyiroda Aadharam neengaldhaneyyy. 1 an rempli de beaucoup de moments ! Beaucoup de hauts et de bas. continuer à courir vers tous les rêves et objectifs déjà manifestés ! »

Vignesh a déclaré que la force donnée par la famille fait toute la différence et qu’il est béni avec le meilleur des gens.

« Béni avec les meilleurs des gens qui s’efforcent de leur donner une belle vie, c’est toute la motivation dont ont besoin les arnaqueurs comme moi. Merci pour les merveilleux clics, Joseph Radhik », a ajouté le réalisateur.

Vignesh Shivan avait également un court message pour les trolls et les commentaires haineux. Il a écrit : « PS : les accros aux commentaires négatifs vous excusent gentiment, peut-être devriez-vous essayer d’ignorer la positivité (sic). »

Jetez un oeil au poste:

Tout en annonçant la naissance de leurs petits garçons, Vignesh a partagé plusieurs photos de fils nouveau-nés. « Nayan et moi sommes devenus Amma et Appa. Nous avons la chance d’avoir des jumeaux. Toutes nos prières, les bénédictions de nos ancêtres combinées à toutes les bonnes manifestations réalisées, sont arrivées 2gethr sous la forme de 2 bébés bénis pour nous. Besoin de toutes vos bénédictions pour nos Uyir et Ulagam. La vie semble plus brillante et plus belle, Dieu est doublement grand. »

Dans les images, Nayanthara et Vignesh sont vus en train d’embrasser les petits pieds de leurs enfants.

Nayanthara et Vignesh Shivan se sont mariés le 9 juin.