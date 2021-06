Premier anniversaire de la mort de Sushant Singh Rajput : Son dernier post dédié à sa mère vous laissera les larmes aux yeux ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Cela fait une année entière que l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput nous a quittés pour sa demeure céleste le 14 juin 2020. Cependant, ses amis, sa famille et ses fans sont toujours sous le choc de sa disparition soudaine et tragique.

Sushant était un homme plein d’émerveillement et de réflexion, il avait des passions uniques en dehors du jeu d’acteur et a toujours fait preuve d’une curiosité introuvable dans notre monde occupé. En regardant ses films et ses interviews perspicaces, nous le gardons toujours vivant dans notre mémoire.

Fait intéressant, le dernier post Instagram de Sushant concernait sa mère, qu’il était connu pour adorer beaucoup. Il avait légendé la belle photo en noir et blanc de sa mère en disant: « Un passé flou s’évaporant de larmes, des rêves sans fin sculptant un arc de sourire, et une vie éphémère, négociant entre les deux. »

Jetez un œil à la publication émotionnelle:

L’acteur a été retrouvé mort dans son appartement de Bombay le 14 juin 2020 – dans un cas apparent de suicide. Cependant, depuis lors, divers détails de la vie personnelle de l’acteur ont été publiés dans les médias et l’affaire est en instance.

Sushant a fait ses débuts à la télévision en 2009 en tant que « Manav » de Pavitra Rishta et a dominé les cœurs du public. L’acteur a fait ses débuts à Bollywood en 2003 avec « Kai Po Che » d’Abhishek Kapoor, qui a été immensément aimé à la fois par les critiques et les téléspectateurs.