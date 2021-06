Premier anniversaire de la mort de Sushant Singh Rajput : Revisiter ses dialogues les plus emblématiques qui vous mouilleront les yeux ! | Nouvelles des gens

New Delhi : Le 14 juin 2020, l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans sa maison de Bandra, laissant ses amis, sa famille et ses fans dans une immense douleur. La perte de la talentueuse star a laissé l’industrie de Bollywood en ruine et les fans pleurent toujours sa mort prématurée.

En tant qu’acteur, Sushant avait commencé sur le petit écran avec ses rôles à la télévision dans l’émission de 2008 ‘Kis Desh Mein Hai Meraa Dil’, suivie de l’émission populaire de Zee TV ‘Pavitra Rishta’ d’Ekta Kapoor.

En raison de son talent et de son charme, sa performance dans « Pavitra Rishta » aux côtés d’Ankita Lokhande l’a conduit à atteindre de nouveaux sommets et lui a donné une immense popularité, ouvrant une porte vers Bollywood.

Bientôt, l’étoile montante a fait ses débuts au cinéma avec la sortie d’Abhishek Kapoor en 2013 Kai Po Che ! puis a joué dans Shuddh Desi Romance, PK, Détective Byomkesh Bakshy !, MS Dhoni: The Untold Story, Raabta, Kedarnath, Chhichhore, Drive et Dil Bechara.

Avec chacun de ses rôles, il a montré une facette différente de lui au public et les a entraînés dans l’histoire, créant de la magie à l’écran. Avant le premier anniversaire de la mort du défunt acteur Sushant Singh Rajput, jetons un coup d’œil à ses dialogues les plus emblématiques qui nous ont marqués toutes ces années.

1. Isse kehte hai life, Govi. Tere noton ki khushboo se laakh guna behtar. Tere sikko ki chhan chhan se simple hawa ki kimat kam ho rahi hai, bakaa, – Kai Po Che !

2. Jis mehfil ne thukraya humko, kyun us mehfil ko yaad kare… Aage lamhe bula rahe hai, aao unke saath chale. – paquet

3. Ek bowler wicket lega … ek acha batteur kisi match mein aapke liye run banayega, kisi match mein nahi banayega … lekin ek acha fielder har match mein aapke liye run bachayega – MS Dhoni : L’histoire inédite

4. Le résultat de Tumhara décide nahi karta hai ki tum perdant ho ki nahi … tumhari koshish décide karti hai – Chhichhore

5. Janam kab lena hai aur marna kab hai … hum decide nahi kar sakte … par kaise jeena hai … woh hum decide kar sakte hai – Dil Béchara

Tu nous manques, Sushant Singh Rajput !