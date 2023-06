Premier acteur indien à facturer Rs 200 crore par film, pas Salman, Shah Rukh, Akshay, Prabhas, Allu Arjun, Ram Charan

L’industrie cinématographique indienne est sans aucun doute l’une des industries cinématographiques les plus lucratives au monde et les acteurs de Bollywood et du cinéma du Sud reçoivent des honoraires élevés pour leurs performances. Il y a des acteurs comme Amitabh Bachchan, Salman Khan, Shah Rukh Khan, Akshay Kumar, Aamir Khan, Prabhas, Vijay, Rajinikanth, dont les cachets dépassent parfois le budget total du film. De nombreux acteurs de premier plan en Inde facturent maintenant plus de Rs 100 crore par film, mais vous seriez surpris de savoir qu’il y a un acteur qui facture maintenant plus que même les plus grands noms de Bollywood et est devenu l’acteur le mieux payé en Inde.

Thalapathy Vijay, la superstar du cinéma tamoul, est maintenant devenu l’acteur le mieux payé en Inde car, selon les rapports, Vijay a facturé Rs 200 crore pour son prochain film Leo. Vijay, âgé de 48 ans, a fait ses débuts d’acteur il y a environ 27 ans et a joué le rôle principal dans environ 66 films. Vijay est affectueusement appelé « Joe » par ses amis et sa famille.

Vijay tourne actuellement pour Leo, qui est réalisé sous la bannière d’AGS Entertainment. Selon des informations, Vijay facture Rs 200 crore pour le film, mais cette nouvelle n’a pas encore été confirmée. Thalapathy Vijay devrait travailler avec Venkat Prabhu dans son prochain film « Thalapathy 68 ». Le réalisateur est connu pour des films comme ‘Manadu’, ‘Mankatha’, ‘Manmadhai Leela’.

Trisha Krishnan est castée avec Vijay dans Leo, qui est un film de gangster-thriller. Sanjay Dutt joue le rôle du méchant dans ce film.