Premie League : pourquoi Kyle Walker de Manchester City est devenu furieux contre l’entraîneur d’Arsenal Nicolas Jover ?

Arsenal a connu le plus grand succès de cette saison en battant le champion en titre Manchester City lors d’une confrontation en Premier League le 8 octobre. Une fois les actions sur le terrain terminées, le capitaine en visite Kyle Walker s’est impliqué dans une vive altercation avec l’équipe d’Arsenal. pièce l’entraîneur Nicolas Jover en marge des Emirats. La caméra du diffuseur a filmé Walker et Jover engagés dans une guerre des mots alors qu’ils étaient entourés par les officiels du match et d’autres membres de l’équipe d’entraîneurs d’Arsenal. L’attaquant de City Erling Haaland a ensuite rejoint la bagarre pour soutenir son coéquipier. La véritable raison de cette confrontation soudaine aurait maintenant été révélée.

Selon un rapport de Sport Bible, Nicolas Jover s’est approché de l’abri de Manchester City pour la poignée de main habituelle après le coup de sifflet final. Mais Kyle Walker a refusé de reconnaître son geste, provoquant une bagarre entre les membres des deux équipes. Le rejet n’a sans aucun doute pas été bien accueilli par Jover, qui faisait partie de l’unité d’entraîneurs de Manchester City jusqu’en 2021.

Plus tôt, plusieurs rapports avaient été publiés indiquant que Jover avait refusé de partager ses salutations avec les membres de l’équipe adverse après la victoire de Manchester City sur Arsenal lors de leurs deux confrontations en Premier League la saison dernière. Le rapport de Sport Bible comprend que la réaction furieuse de Walker a été alimentée par ces incidents alors qu’il a ignoré Jover lors de la récente réunion, peut-être pour souligner « l’hypocrisie » du joueur de 41 ans.

Malgré son éclat de colère, Kyle Walker ne subirait apparemment aucune conséquence. Selon le journaliste de la BBC Simon Stone, la Football Association (FA) a décidé de ne prendre aucune mesure contre l’ailier de Manchester City en raison de ce qui s’est passé lors du match contre Arsenal.

La FA n’a pris aucune mesure concernant l’incident d’après-match impliquant Kyle Walker à l’Emirates Stadium hier. — Simon Stone (@sistoney67) 9 octobre 2023

Pendant ce temps, le patron de Manchester City, Pep Guardiola, est resté discret lorsqu’on lui a demandé son opinion sur le sujet lors de la conférence de presse d’après-match. « Je sais ce qui s’est passé, mais je ne veux rien dire. Ils le savent », a déclaré le manager triple vainqueur aux journalistes.

En sortant les mains vides, Kyle Walker a écrit un message spécial pour les fans de Manchester City sur Instagram. Dans un article désormais supprimé, Walker a écrit : « Les défaites consécutives sont un niveau que nous ne pouvons pas et n’accepterons pas. Nous avons désormais un délai pour remettre les choses à plat, nous regrouper et montrer à chacun notre véritable niveau. Merci pour votre soutien aujourd’hui.

Avant de s’incliner face à Arsenal pour une défaite 1-0, Manchester City a subi une autre défaite face aux Wolves en Premier League. Avec 18 points en 8 matchs, les hommes de Pep Guardiola se retrouvent désormais à la troisième place du classement.