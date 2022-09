Préjudices en ligne : le ministre Rodriguez dit que cela arrive

VANCOUVER –

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a déclaré que face à l’attention considérable portée à l’augmentation de la haine et du harcèlement en ligne, le gouvernement fédéral estime qu’il a une “obligation” de faire avancer les changements législatifs et réglementaires visant à étouffer les contenus préjudiciables.

“Il y a un consensus sur le fait que nous devons faire quelque chose. Tout le monde n’est pas d’accord sur quoi exactement, mais le fait que le statu quo n’est pas possible. Et quiconque dit ‘oh non, non, tu ne devrais rien faire là-dessus’ a pour justifier pourquoi le statu quo est acceptable », a déclaré Rodriguez aux journalistes lors de la retraite du cabinet libéral à Vancouver, faisant référence à ses consultations en cours sur le plan.

Rodriguez a déclaré que bien qu’Internet ait apporté de nombreux avantages, “les gens voient des choses qu’ils ne devraient pas voir sur Internet, font face à des menaces, reçoivent toutes sortes de choses, des choses très désagréables… et c’est notre obligation en tant que gouvernement d’agir. “

Comme CTVNews.ca l’a déjà signalé, après avoir reçu des tas de commentaires largement critiques et être retourné à la planche à dessin avec l’aide d’experts au cours des derniers mois, des sources proches du dossier ont déclaré que le gouvernement envisageait toujours comment aborder la législation complexe.

L’engagement a pour origine l’intention d’obliger les “fournisseurs de services de communication en ligne”, tels que Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et TikTok, à être plus responsables et transparents dans la gestion de cinq types de contenus préjudiciables sur leurs plateformes : discours de haine, exploitation d’enfants, le partage d’images non consensuelles, les incitations à la violence et au terrorisme.

L’intention des libéraux en promettant de faire avancer un projet de loi sur la “sécurité en ligne”, disent-ils, était de garantir que les types de comportements qui sont illégaux en personne le sont également en ligne, en mettant l’accent sur le contenu public.

Parmi les idées avancées dans la proposition initiale du gouvernement figuraient la mise en œuvre d’une exigence de retrait de 24 heures pour les contenus jugés nuisibles ; obliger les plates-formes à fournir des données sur leurs algorithmes et à fournir une justification du moment où des mesures sont prises sur les publications signalées ; et l’installation d’un nouveau système permettant aux Canadiens de faire appel des décisions des plateformes concernant la modération de contenu.

Au-delà de la recherche de conseils d’experts, cet été, Rodriguez et les hauts responsables de son département ont voyagé à travers le pays pour organiser des tables rondes avec des parties prenantes et des représentants de groupes minoritaires. Les audiences publiques destinées à recueillir les préoccupations des Canadiens devraient se poursuivre à l’automne, afin de mieux éclairer la portée de la législation.

Faisant référence à certains des refoulements qui ont surgi des plans du gouvernement – ​​y compris les accusations d’atteinte à la liberté d’expression – Rodriguez a déclaré que la liberté d’expression est « fondamentale » pour cette législation.

“Mais en même temps, si les gens disent ‘oh non, je ne vais plus sur internet, je ne commente plus, je n’écris plus parce que j’ai peur’, alors vous limitez la liberté d’expression. Nous ne voulons pas de cela », a déclaré le ministre.

Les libéraux ont déjà dépassé leur engagement de campagne d’adopter un projet de loi « équilibré et ciblé » sur les méfaits en ligne dans les 100 premiers jours de leur mandat post-électoral de 2021.

Compte tenu du travail considérable qui reste avant l’achèvement du projet de loi, des sources ont déclaré à CTVNews.ca qu’il est peu probable que cet automne se produise, le début de 2023 semblant être le délai le plus réaliste.

Interrogé mercredi sur le calendrier actuel du projet de loi, Rodriguez n’a pas précisé, affirmant qu’il espère le déposer “dès que possible”.