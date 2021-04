Glenn Maxwell semblait beaucoup plus à l’aise au milieu lorsqu’il est sorti pour battre pour sa nouvelle franchise Royal Challengers Bangalore lors de l’ouverture de la saison IPL 2021 contre les Indiens de Mumbai vendredi. Trouvant une connexion douce et un bon timing, Maxwell a fourni la stabilité dont RCB avait besoin au milieu des overs tout en poursuivant l’objectif de MI de 160. Le batteur australien avec le skipper Virat Kohli a donné à RCB l’avantage dont ils avaient besoin sur MI lors de leur premier affrontement de la saison précédente. Mr 360 ”AB de Villiers est intervenu et a pris le jeu loin de l’équipe de Rohit Sharma, seulement pour que la queue traîne leur équipe à la maison.

Les 39 livraisons sur 28 de Maxwell ont donné l’indication qu’il avait récupéré son mojo, quelque chose qui manquait dans la saison précédente du carnaval de cricket. En fait, Maxwell ne pouvait gérer que 108 courses en 13 matchs tout en jouant pour Kings XI Punjab (maintenant Punjab Kings) en IPL 2020 où il a été repris par la franchise pour plus de 10 crores, un fait qui a été soulevé à chaque fois que l’Australien. échoué en frappant pour KXIP.

Le power-hitter a ensuite été acheté par RCB pour cette saison pour un crore énorme de Rs 14,25, quelque chose qui a été largement discuté parmi les fans de cricket récemment lors des enchères IPL.

L’OG Maxwell est-il de retour? Les fans ont rapidement imaginé la réaction du propriétaire de la franchise Preity Zinta en voyant l’ancien joueur de cricket KXIP Maxwell performer pour la nouvelle équipe.

Maxwell a frappé un simple six en IPL 2020 après avoir affronté 106 balles et il a frappé les six premiers de l’IPL 2021 à la 16e balle. – Johns. (@CricCrazyJohns) 9 avril 2021

Pendant ce temps, les Indiens de Mumbai, cinq fois champions, ne pouvaient tout simplement pas faire les choses correctement en ce qui concerne les départs. Avec leur 9e défaite consécutive en ouverture de la saison, les Indiens de Mumbai ont entamé une autre campagne IPL avec un L à leur nom avec une défaite étroite à deux guichets aux mains des Royal Challengers Bangalore à Chennai lors du premier match de l’IPL 2021 vendredi.

