Preity Zinta félicite Anil Kapoor, Sobhita Dhulipala et Aditya Roy Kapur pour la nomination de « The Night Manager » aux International Emmy Awards

Preity Zinta s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer l’équipe derrière «Le directeur de nuit‘, les félicitant pour leur nomination à la 52e Les Emmy Awards internationaux.

Plus tôt, Arjun Kapoor a salué la remarquable réussite de la série, exprimant son admiration en décrivant la nomination comme « bien méritée ».

Les lauréats de la 52e édition des International Emmy Awards, présentés par l’Académie internationale des arts et des sciences de la télévision (IATAS), seront révélés lors d’une cérémonie le 25 novembre 2024 à New York.

Dans une précédente interview avec Pinkvilla, Anil a partagé son appréciation pour la nomination, exprimant sa gratitude envers les International Emmys pour avoir reconnu The Night Manager. Il a mentionné se sentir chanceux d’avoir collaboré avec une équipe talentueuse et a souligné leurs efforts pour honorer le monde brillamment conçu de la série tout en ajoutant une nouvelle perspective.

L’acteur a ajouté que l’amour qu’il a reçu l’a encore plus dynamisé. Il a mentionné que Shelly est le 140e personnage qu’il a interprété en 45 ans de carrière et que ce genre de soutien l’inspire à viser 150 autres rôles.