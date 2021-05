Preity Zinta est vacciné | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Preity Zinta a informé samedi les fans qu’elle avait pris sa photo COVID-19, avec une photo Instagram recevant le jab. Elle a également exhorté tout le monde à se faire vacciner.

«J’ai pris mes vaccins contre le COVID et je suis vacciné. Je demanderais à tout le monde de se faire vacciner le plus tôt possible afin que nous soyons tous en sécurité. #Getvaccined #Staysafe», a écrit Preity en légende.

L’actrice a déménagé à Los Angeles après avoir épousé l’analyste financier Gene Goodenough en février 2016. Preity est actuellement copropriétaire de l’équipe de cricket de la Premier League indienne Punjab Kings.