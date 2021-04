Preity Zinta espère «  garder les gens en sécurité chez eux  » grâce à IPL 2021

Lors du tournoi IPL 2021, le match actuel se joue entre les Punjab Kings et les Royal Challengers Bangalore. Le match aura lieu au stade Narendra Modi à Ahmedabad, Gujarat. Directement des stands, Preity Zinta, la copropriétaire de PBKS a cliqué sur un selfie et l’a publié sur sa page Instagram. En écrivant la légende, l’acteur a écrit qu’elle n’était pas à la maison mais était reconnaissante d’être en sécurité pendant les matchs IPL.

Preity a déclaré: « Ce sont des moments difficiles pour tout le monde. Beaucoup de nos amis, familles et compatriotes indiens sont dévastés par cette pandémie. Nous devons tous essayer, à titre individuel, d’aider en faisant une différence sur les plans financier, émotionnel et mental. Une partie de c’est être socialement responsable en portant des masques, en suivant tous les protocoles COVID et en étant plus sensible et compatissant envers les autres. «

Elle a ajouté: «Je ne suis pas à la maison mais je suis reconnaissante d’être en sécurité et j’espère sincèrement que faire partie de l’IPL, nous pourrons garder les gens en sécurité chez eux en leur apportant un soulagement et quelque chose à espérer dans ces temps difficiles. Attendez les gens, cela aussi passera. Cela doit passer. Nous allons chevaucher cela ensemble Amour et prières à tous. #PBKSvsRCB #Stayhome #staysafe #wearmasks @punjabkingsipl #PBKS. «

Consultez son message ci-dessous:

Il y a quelques jours, Preity a encouragé son équipe sur ses pages de médias sociaux en écrivant: « Enfin quelque chose à célébrer dans ma quarantaine. Il peut être vraiment difficile de rester enfermé dans une pièce sans fenêtre pendant une semaine. Merci @punjabkingsipl pour avoir rendu ce soir excitant et tout le meilleur pour les deux prochains matchs. Ce soir, c’était un travail d’équipe et c’était génial de voir une performance aussi forte et confiante de la part des garçons.