Preity Zinta acquiert de nouvelles compétences en suivant des cours de poterie et fabrique des ustensiles en argile : Regardez

L’actrice Preity G Zinta a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle on peut la voir fabriquer des ustensiles en argile avec son amie Zainab Azizi.

La diva de Bollywood Preity Zinta a exploré un nouveau passe-temps en prenant des cours de poterie avec son amie. Mercredi, l’actrice a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle on peut la voir fabriquer des ustensiles en argile.

Dans la vidéo, elle démontre l’art doux de la poterie et perce soigneusement un trou dans l’argile de poterie. Ensuite, elle procède à la structure de l’argile en rotation dans un pot avec des mouvements de main méticuleux. L’actrice organise un chef-d’œuvre, lui donnant une forme définie avec un couteau et une éponge. La vidéo montre également quelques selfies heureux de Preity avec son amie Zainab.





Partageant la vidéo, elle a écrit : « Tellement amusant d’aller à un cours de poterie avec ma chérie @za7nab Rien n’est plus amusant que de se détendre avec sa petite amie et d’apprendre une nouvelle compétence (emoji cœur) #poterie #filles #fun #ting. » Zainab Azizi a également commenté son message et a écrit : « Tellement amusant, recommençons !!! »

C’est la deuxième fois que l’actrice partage des aperçus de ses cours de poterie. Preity avait également partagé des photos et des vidéos de ses cours en 2019, faisant de la poterie un passe-temps régulier.

En attendant, côté boulot, on peut apercevoir l’actrice en salle alors qu’on parle de la réédition de son ancien film à succès Koi… Mil Gaya, aux côtés de Hrithik Roshan. Les fans peuvent la voir dans les salles du 4 au 10 août 2023. Ses autres films récents incluent Bhaiaji Superhit (2018) et Dabangg 3 (2019). L’actrice se rend également souvent sur Instagram pour publier régulièrement des extraits de sa vie personnelle.