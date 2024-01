Preistoriche Green Lodge / Studio Apostoli

© Alessandro Romagnoli

+ 15





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

2500 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Kaldewei , Reynaers Aluminium , AERMEC , Antrax IT , Gabana Arredamenti , HIKARI , Jacuzzi , Conception de lac , MARAZI , Moltoluce , Varaschine , Maison de loup , BoisCo , Zanini Porte , nouvelle forme



Architectes principaux :



Alberto Apostoli







© Alessandro Romagnoli

Description textuelle fournie par les architectes. Une approche écologique de l’hospitalité, dans le plein respect de la région et de ses éléments préexistants : les nouveaux Green Lodges du Terme Preistoriche Resort & Spa à Montegrotto Terme (PD), conçus par le Studio Apostoli, se veulent un manifeste du zéro -hospitalité bien-être d’émission. Sept suites sont incorporées dans quatre structures sur pilotis en bois et reliées entre elles par un système surélevé de rampes, de passerelles et de terrasses accessibles. Ils comprennent également une villa historiquement préservée, la huitième et la plus vaste offre de cette entreprise entrepreneuriale. 160 micropieux soutiennent les nouvelles constructions et les espaces extérieurs, préservant les racines des arbres séculaires. Alberto Apostoli, le fondateur du studio basé à Vérone et responsable du développement, a soigneusement cartographié ces arbres avant de présenter toute proposition de projet.

© Alessandro Romagnoli

La nature guide donc l’architecture et suggère une vocation durable. Au-delà de leur emplacement unique et de leur interaction avec la nature, les lodges sont habillés de lattes de mélèze et construits selon un système à base de bois et éco-compatible. Ils disposent également d’un système de chauffage alimenté directement par l’eau thermale. Zéro émission de CO2 est un aspect essentiel du concept axé sur le bien-être – s’étendant de la considération environnementale au bien-être personnel et s’alignant pleinement sur la philosophie holistique du Studio Apostoli.

© Alessandro Romagnoli

© Alessandro Romagnoli

À l’intérieur des suites, chacune caractérisée par une palette de couleurs différente conçue pour induire détente et harmonie, les clients peuvent vivre un séjour à proximité du parc environnant, que ce soit à travers les vastes fenêtres, les terrasses ou les patios intérieurs qui protègent les arbres centenaires.

© Alessandro Romagnoli

© Alessandro Romagnoli

Les espaces de vie, de couchage et de service s’articulent harmonieusement, définissant des espaces fluides et relaxants. Elles sont éclairées naturellement le jour et baignées d’un éclairage doux et chaleureux le soir, avec des scénarios programmables disponibles dans les espaces extérieurs de chaque suite. Les dimensions des suites varient de 35 à 80 mètres carrés sur des niveaux simples ou doubles, avec un parquet industriel chaleureux réalisé à partir de carrelage de déchets recyclés, adhérant à une logique de limitation de l’impact environnemental. Le mobilier est en bois, avec des revêtements respectueux de l’environnement et des tissus fabriqués à partir de matériaux durables. Le papier peint présente des scènes botaniques créées à partir de revêtements écologiques en non-tissé en cellulose certifiée FSC.

© Alessandro Romagnoli

Un exemple notable est le Green Lodge Ceva, qui améliore l’expérience de bien-être avec des équipements privés tels qu’un sauna et une douche sensorielle. Ces mêmes caractéristiques sont également disponibles dans la Green Villa Bertha, la suite la plus spacieuse du bâtiment historique magnifiquement restauré. De plus, il comprend un bain turc et un jacuzzi chauffé sur la terrasse, offrant une vue captivante sur la beauté naturelle et le paysage environnant.