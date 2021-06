Preggers Lisa Haydon a l’air éthérée en blanc, apprécie sa baby shower sur le thème des fleurs ! – Voir photos | Nouvelles des gens

New Delhi: La mannequin devenue actrice Lisa Haydon, qui attend son troisième enfant, a récemment surpris les fans avec des clics époustouflants de sa baby shower aux couleurs pastel sur le thème des fleurs, organisée par cinq de ses meilleurs amis !

L’actrice très enceinte brillait sur toutes les photos alors qu’elle posait avec ses meilleures amies. Sur la photo, elle a été vue vêtue d’une belle robe blanche, tout comme ses amis ; c’est sûr que le code vestimentaire était strictement blanc et toutes les dames ne ressemblaient pas moins à des anges sur les photos.

Se sentant ravie de sa baby shower, Lisa a écrit dans la légende : « L’un des jours les plus spéciaux… Cinq amis ( @nicspichi @jieunwrigley @kathykwei @jacintakuok @simmigm ) ont planifié une baby shower pour accueillir une petite fille. J’ai peut-être donné leur quelques photos de référence (pas du tout un maniaque du contrôle) MAIS, ce décor était au-delà de la vraie amitié, réalisant les rêves de baby shower. Petite fille tu es tellement aimée ! »

Découvrez les photos angéliques de sa baby shower :

Le vrai nom de Lisa est Elisabeth Marie Haydon, qui a eu une brillante carrière de mannequin avant de faire ses débuts d’actrice dans la sortie de 2010 « Aisha ». Son rôle dans la star de Kangana Ranaut « Queen » lui a valu louanges et reconnaissance. Elle a également été vue dans ‘Housefull 3’ et ‘Ae Dil Hai Mushkil’.

La grande et talentueuse Lisa s’est mariée à Dino Lalvani en octobre 2016. Le couple a la chance d’avoir deux garçons – Zack et Leo. En mai 2017, Zack est né et en février 2020, Lisa a donné naissance à leur deuxième fils nommé Leo.

Le duo attend désormais son troisième enfant, une petite fille, pour juin 2021.