Preggers Alia Bhatt a papoté dans la ville; cache la bosse de bébé dans un haut ample noir confortable [VIEW PIC]

Alia Bhat et Ranbir Kapoor attendent leur premier enfant. Il y a quelques jours à peine, ils ont annoncé leur grossesse. S’adressant à son compte sur les réseaux sociaux, Alia Bhatt a partagé un message dans lequel elle était allongée sur le lit d’hôpital et Ranbir Kapoor assis à côté d’elle. Ils regardaient l’échographe. Ce n’est qu’en avril qu’ils se sont mariés et maintenant ils ont hâte d’embrasser la parentalité. Le baby bump d’Alia Bhatt fait également la une des journaux.

L’actrice est revenue à Mumbai après avoir tourné pour son film hollywoodien avec Gal Gadot à Londres. Et il semble qu’elle ait déjà commencé à travailler sur ses autres engagements à Bollywood. Elle a récemment été piqué en sortant de chez elle à Bandra. Elle était vêtue d’un haut noir confortable et d’un jean bleu. Même si son haut était lâche, sa bosse de bébé était clairement visible. Selon les rapports, Alia Bhatt aurait repris le travail sur Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani et elle a tourné quelques scènes. Découvrez sa photo ci-dessous:

Pendant ce temps, Ranbir Kapoor fait quelques apparitions élégantes alors qu’il est chargé de la sortie de Shamshera. Le film sort aujourd’hui en salles.

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt préparent la chambre de bébé

Le couple semble sûrement très excité d’accueillir leur bébé dans ce monde. Ranbir Kapoor est actuellement occupé à promouvoir son film Shamshera et parle aussi franchement de sa vie après le mariage. Dans une récente interview avec Hindustan Times, il a révélé qu’ils avaient déjà commencé à préparer la chambre de bébé. Il a mentionné qu’il y a de la nervosité ainsi que de l’excitation. Il aurait déclaré : “En ce moment, je ne fais que rêver avec ma femme, prenant chaque jour comme il vient. Comme tous les parents en herbe, vous lisez vos histoires, nous avons commencé à construire la crèche, donc à faire toutes les choses amusantes. Mais l’anticipation, l’excitation, la nervosité et l’anxiété pour une telle chose ne se comparent à rien. C’est incomparable, donc prendre une journée à la fois.