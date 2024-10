Préfabrication et audace formelle dans le modernisme belge : l’histoire des bâtiments CBR et LH 187 à Bruxelles

Immeuble de bureaux LH 187 / Constantin Brodzki et Marcel Lambrichs. Image © Lucas Reitz

Entre 1960 et 1976, la capitale belge est devenue un centre d’expérimentation architecturale, mêlant idéaux modernistes et préfabrication. Cette période conduit à la création de deux bâtiments emblématiques : le CBR Office Building (1967-1970) et LH 187 (1976), conçus par Constantin Brodzki et Marcel Lambrichs. Situés côte à côte, ces bâtiments partagent un style architectural saisissant. Les deux présentent des façades constituées de grands modules préfabriqués en béton, mettant en valeur l’esthétique brutaliste et un dévouement à l’utilisation de matériaux industriels et de techniques de construction innovantes pour leur époque.

La conception du siège social d’une entreprise de ciment était pour Brodzki et Lambrichs une occasion idéale d’explorer les possibilités de construction du béton. Cette collaboration débute en 1960 lorsque Brodzki rencontre le directeur de la société belge Cimenteries Belges Réunies (CBR). À cette époque, l’entreprise et Brodzki étaient désireux de s’établir dans leur domaine, partageant une volonté commune d’innovation et de reconnaissance sur le marché. De cette synergie d’idées a résulté un partenariat qui va au-delà d’un simple projet architectural.

Immeuble de bureaux CBR / Constantin Brodzki et Marcel Lambrichs. Image © Lucas Reitz

Avec un accès illimité à l’usine et une cour dédiée, l’architecte a commencé une série d’expériences pour développer une méthode détaillée de création de modules préfabriqués en béton. Constantin Brodzki considérait le béton comme plus qu’un simple matériau de construction ; il a exploré son potentiel d’expression artistique, dans le but de créer des formes plus organiques. Cette approche audacieuse découle de sa curiosité quant aux raisons pour lesquelles le béton était principalement utilisé pour des structures droites et rigides alors que sa nature fluide permettait des possibilités infinies de formes courbes et organiques. Son point de vue a été influencé par son stage sur le projet du siège des Nations Unies à New York en 1945, où il a travaillé sous la direction des pionniers de l’architecture moderne Le Corbusier et Oscar Niemeyer, qui commençait tout juste sa carrière. Brodzki a découvert l’utilisation innovante des courbes par Niemeyer et la liberté d’expression offerte par le béton, ce qui l’a probablement inspiré à poursuivre une approche plus créative et expérimentale du matériau dans son propre travail.

Immeuble de bureaux CBR / Constantin Brodzki et Marcel Lambrichs. Image © Lucas Reitz

Après des années d’intenses expérimentations, Constantin Brodzki, aux côtés des Cimenteries Belges Réunies (CBR) et de deux frères portugais spécialisés dans le plâtre, a réalisé l’une des innovations les plus significatives du projet : les modules préfabriqués qui définiraient la façade du bâtiment. Le processus de développement impliquait la création de nombreux modèles de test, chacun étant affiné jusqu’à ce que la forme idéale soit atteinte. Une fois le design final confirmé, des moules époxy ont été réalisés pour garantir la précision et la cohérence des pièces. Cette collaboration a donné naissance à 756 modules préfabriqués en béton, qui ont non seulement établi l’identité visuelle du bâtiment, mais ont également représenté une innovation majeure en matière de construction pour l’époque. Les formes courbes et organiques des modules remettent en question la rigidité des constructions traditionnelles, mettant en valeur le potentiel du béton en tant que matériau à la fois artistique et fonctionnel.

Immeuble de bureaux CBR / Constantin Brodzki et Marcel Lambrichs. Image © Lucas Reitz

Le bâtiment se compose de deux ailes parallèles légèrement décalées mais reliées. Le bâtiment de 30 mètres de haut compte neuf étages au-dessus du sol et trois niveaux en dessous. Des modules préfabriqués ovales en béton blanc entourent le verre teinté orange, fixé directement sur le béton sans aucun encadrement. La construction comprenait également un système de climatisation complet, le premier du genre en Belgique, démontrant l’expérience professionnelle de Brodzki aux États-Unis. De plus, le rythme de construction était remarquablement rapide pour cette époque, puisque l’utilisation de modules préfabriqués permettait de réaliser un étage par semaine, démontrant l’efficacité de cette méthode de construction.

Immeuble de bureaux CBR / Constantin Brodzki et Marcel Lambrichs. Image © Lucas Reitz

Quelques années plus tard, en 1976, les architectes ont eu l’opportunité de concevoir LH 187, un bâtiment commercial situé juste à côté du siège de CBR. Ses façades reflètent les leçons tirées de la conception du bâtiment voisin, utilisant des pièces préfabriquées en béton blanc lisse et du verre ambré. Ce complexe se compose de cinq bâtiments qui mettent en valeur le style mûr des architectes, équilibrant efficacement forme, proportion et fonctionnalité tout en intégrant des structures distinctes mais cohérentes.

Bien que le LH 187 ait conservé son utilisation d’origine jusqu’à ce jour, le bâtiment CBR a été confronté à des défis en 2017 lorsque l’entreprise d’origine a décidé de déménager, affirmant que le bâtiment ne répondait plus à ses normes. Il est resté vacant pendant un an jusqu’à ce que l’entreprise de coworking Fosbury & Sons y voit une opportunité de créer de nouveaux espaces de travail collaboratifs. Des inquiétudes sont apparues quant au fait que le bâtiment pourrait être démoli ou considérablement modifié, ce qui a incité Brodzki, qui était profondément attaché au projet et avait travaillé sur ses moindres détails, tels que les boutons de l’ascenseur, à sonner l’alarme alors que le bâtiment approchait de son centenaire. Au total, vingt-cinq architectes ont déposé une pétition pour sa préservation, ce qui a amené Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, à entamer le processus d’inscription du bâtiment CBR au patrimoine protégé de Bruxelles, qui sauvegarde son extérieur. Il a également veillé à ce que le bâtiment soit correctement préservé lors de sa rénovation par Fosbury & Sons. En fin de compte, les architectes chargés de la rénovation n’avaient pas prévu de démolir aucun élément, préservant ainsi de nombreux détails architecturaux de Brodzki tout en requalifiant l’espace et en conservant son unité architecturale.

Immeuble de bureaux LH 187 / Constantin Brodzki et Marcel Lambrichs. Image © Lucas Reitz

Les modules préfabriqués en béton et leurs formes organiques dans les façades sont devenus connus dans le monde entier sous le nom de « style CBR ». Ces pièces modulaires ont non seulement défini le bâtiment de Brodzki, mais ont également inspiré diverses constructions à travers la Belgique jusqu’à la fin des années 1970, notamment la Supermarché Rob à Woluwe-Saint-Pierre. Cependant, malgré leur popularité initiale, l’utilisation des modules préfabriqués en béton a commencé à décliner au début des années 1980. Constantin Brodzki lui-même a souligné que l’une des raisons de ce déclin était la difficulté rencontrée par les équipes de construction pour comprendre et exécuter correctement les processus complexes de fabrication et d’assemblage des pièces. Néanmoins, même avec une utilisation réduite, l’héritage du style CBR reste une étape importante dans l’histoire de l’architecture moderne. Brodzki a été le pionnier de la combinaison de la préfabrication et d’une conception audacieuse, donnant naissance à des bâtiments qui respirent la légèreté et l’expressivité.

Immeuble de bureaux LH 187 / Constantin Brodzki et Marcel Lambrichs. Image © Lucas Reitz

