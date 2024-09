Preeti Jhangiani donne des nouvelles de la santé de son mari Parvin Dabas après l’accident

Preeti Jhangiani a confirmé que son mari Parvin Dabas, qui a été admis à l’hôpital Unité de soins intensifs L’actrice de Mohabbatein a déclaré que sa famille était bouleversée après l’avoir vu dans cet état, mais qu’elle essayait de faire face à la situation.

Parler à Le Hindustan TimesPreeti a qualifié l’accident de malchance et a révélé : « Il conduisait tôt le matin après avoir travaillé toute la nuit. Un éclair de phares l’a fait écraser la voiture contre le mur. Heureusement, il était proche de l’hôpital et deux garçons l’ont amené. »

Elle a également déclaré que Parvin avait des « étourdissements, une vision double, une somnolence et des nausées — des signes d’une commotion cérébrale » et qu’il n’a pas pu parler beaucoup. Mais tous ses rapports médicaux, y compris l’IRM et le scanner, ont été clairs. L’acteur de Khosla Ka Ghosla! sortira bientôt de l’unité de soins intensifs, mais continuera à être surveillé à l’hôpital pendant une semaine supplémentaire. Preeti a également confirmé au portail d’information qu’un test toxicologique avait également été effectué par la police pour écarter toute autre possibilité pour l’accident. Elle a ajouté que son mari ne buvait pas et qu’il était strictement contre la même chose.

Parvin Dabas, co-fondateur de la Pro Panja League, a publié une déclaration après l’événement malheureux. Il a déclaré : « Nous avons le regret d’informer que Parvin Dabas, co-fondateur de la Pro Panja League, a été hospitalisé et se trouve aux soins intensifs de l’hôpital Holy Family de Bandra à la suite d’un malheureux accident de voiture survenu aux premières heures de samedi matin. Les détails de l’incident sont encore en cours d’élaboration, mais nous pouvons confirmer que M. Dabas reçoit actuellement des soins médicaux. Nos pensées vont à Parvin et à sa famille pendant cette période difficile. La direction de la Pro Panja League suit de près la situation et fournira des mises à jour si nécessaire. Nous demandons à M. Dabas et à ses proches de respecter leur vie privée. Nous souhaitons à Parvin un rétablissement rapide et complet. »