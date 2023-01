Preet Chandi, d’origine indienne, bat le record de la plus longue expédition solo au pôle Sud par une femme

Preet Chandi, officier de l’armée sikhe britannique d’origine indienne, a battu le record de la plus longue expédition polaire en solo par une femme sans aucun soutien ni assistance. Également connue sous le nom de Polar Preet, la femme officier avait également réalisé un autre exploit l’année dernière lorsqu’elle a terminé une expédition en solitaire en Antarctique, devenant ainsi la première personne de couleur à le faire.

Selon Team Forces/Team Army, une fondation qui collecte des fonds pour le sport, le défi et l’aventure dans les forces armées du Royaume-Uni, Preet Chandi a battu le précédent record détenu par Anja Blacha d’Allemagne. Elle avait parcouru 1 368 km lors de son expédition au pôle Sud en 2019.

«Nous venons d’apprendre d’Antarctic Logistics & Expeditions (ALE) que Preet Chandi a officiellement battu le record de la plus longue expédition polaire en solo, sans soutien et sans assistance par une femme de l’histoire! Le précédent record féminin était de 1368 km skiés par Anja Blacha d’Allemagne en 2019 », lit-on sur Facebook par l’association caritative.

Preet Chandi a dû faire face à des conditions météorologiques difficiles pendant de nombreuses années au cours de cette saison en Antarctique. Cela a même forcé les deux autres expéditions à abandonner leurs tentatives une fois qu’elles ont atteint le pôle Sud, poursuit le message.

Selon le site Web de Preet, où son voyage est suivi, elle est en Antarctique pour son expédition à travers le continent et parcourra plus de 1 100 milles toute seule. Il lui faudra environ 70 à 75 jours pour terminer son voyage tout en faisant face à des températures aussi basses que -50 degrés Celsius et à des vents glacials pouvant atteindre 60 mph.

Le site Web propose également une carte de suivi en direct selon laquelle l’officier de l’armée a jusqu’à présent parcouru plus de 868 miles en 67 jours.

L’année dernière, Preet Chandi a annoncé dans un post Instagram qu’elle avait terminé son expédition en solo au pôle Sud. « Je suis arrivé au pôle Sud où il neige. Ressentir tant d’émotions en ce moment. Je ne connaissais rien du monde polaire il y a trois ans et c’est tellement surréaliste d’être enfin ici », a-t-elle écrit.

L’officier de l’armée avait terminé son exploration en 40 jours. Elle transportait avec elle un lourd traîneau, des médicaments, du carburant et de la nourriture, assez pour durer 45 jours.

