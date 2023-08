Prédisez le tableau de la Premier League 2023/24 : qui va remporter le titre ?

Lorsque la plupart des gens prédisent le tableau de la Premier League 2023/24, il est fort probable qu’une équipe soit en tête du classement. Manchester City a fait de la viande hachée de la Premier League au cours des dernières années. Malgré une course inspirée d’Arsenal pendant une grande partie de la campagne de l’année dernière, Manchester City de Pep Guardiola était tout simplement trop. Le […]

Lorsque la plupart des gens prédisent le tableau de la Premier League 2023/24, il est fort probable qu’une équipe soit en tête du classement. Manchester City a fait de la viande hachée de la Premier League au cours des dernières années. Malgré une course inspirée d’Arsenal pendant une grande partie de la campagne de l’année dernière, Manchester City de Pep Guardiola était tout simplement trop. Les Citizens ont remporté leur quatrième couronne de Premier League en cinq saisons en route pour remporter le triplé.

Toutes les équipes du peloton font tout ce qu’elles peuvent pour rattraper Manchester City. Arsenal dépense des frais record pour les joueurs des concurrents de la Premier League. Chelsea et Manchester United continuent de verser beaucoup d’argent sur les joueurs pour battre City. Newcastle et Brighton continuent de se cacher avec des signatures sensées alors qu’ils poussent pour les quatre premiers. Liverpool et Tottenham sont avides de se classer parmi les quatre premiers après avoir raté la saison dernière. Cependant, il y a encore un peu d’incertitude avec ces équipes sur le marché des transferts.

Ensuite, la partie inférieure du tableau est toujours fascinante. Everton a réussi deux évasions consécutives la saison dernière, car il avait besoin de la dernière journée pour garantir la sécurité. Les Toffees sont candidats à la descente. Les trois équipes à venir sont également toujours dans cette conversation. Luton Town, Burnley et Sheffield United sortent du championnat. Cependant, la saison dernière a été un cas rare où les trois équipes sont venues toutes rester en Premier League. Bournemouth, Nottingham Forest et Fulham peuvent-ils conserver leur place dans l’élite ?

La saison débute le vendredi 11 août, lorsque les nouveaux venus Burnley accueillent les champions. Nous voulons savoir comment vous prédisez que le tableau de la Premier League 2023/24 se formera après les 380 matchs de cette saison. Faites-nous savoir en utilisant la section des commentaires ci-dessous.

Prédisez le tableau de la Premier League 2023/24

Les écrivains de World Soccer Talk ont ​​prédit leurs prises avant la saison. Voici leurs choix :

Christophe Harris

Arsenal Manchester City Manchester United Chelsea Brighton et Hove Albion Liverpool Newcastle United Aston Villa Tottenham Hotspur Burnley Brentford Fulham West Ham United Bornemouth Palais de cristal Everton Forêt de Nottingham Royaume-Uni de Sheffield Ville de Luton Les vagabonds de Wolverhampton

Kyle Fansler

Manchester City Manchester United Arsenal Liverpool Chelsea Newcastle Tottenham Hotspur Brighton et Hove Albion Burnley Aston Villa Brentford Fulham Ville de Luton West Ham United Forêt de Nottingham Palais de cristal Les vagabonds de Wolverhampton Ville de Luton Everton Royaume-Uni de Sheffield

Derek Reese

Newcastle United Liverpool Manchester City Arsenal Manchester United Tottenham Hotspur Brighton et Hove Albion Chelsea Les vagabonds de Wolverhampton West Ham United Everton Palais de cristal Bornemouth Aston Villa Ville de Luton Fulham Forêt de Nottingham Brentford Burnley Royaume-Uni de Sheffield

Chris Moore

Manchester City Arsenal Liverpool Newcastle United Manchester United Aston Villa Chelsea Tottenham Hotspur Brighton et Hove Albion Brentford Fulham West Ham United Burnley Forêt de Nottingham Palais de cristal Les vagabonds de Wolverhampton Royaume-Uni de Sheffield Everton Bornemouth Ville de Luton

Ed Perovic

Manchester City Manchester United Arsenal Newcastle United Liverpool Chelsea Brighton et Hove Albion Aston Villa West Ham United Tottenham Hotspur Palais de cristal Forêt de Nottingham Brentford Burnley Fulham Bornemouth Les vagabonds de Wolverhampton Royaume-Uni de Sheffield Everton Ville de Luton

Deolu Akingbade