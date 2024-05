Prédire l’ordre des matchs chez WWE King et Queen of the Ring

C’est une chose de prédire les gagnants et les perdants de la WWE Roi et Reine de l’Anneaumais que diriez-vous de deviner l’ordre des matchs pour l’événement ?

Le spectacle a lieu aujourd’hui (samedi 25 mai 2024) depuis le Jeddah Super Dome à Djeddah, en Arabie Saoudite, à partir de 13 h HE, en direct sur Paon (aux États-Unis) et WWE Network (partout ailleurs).

La WWE a annoncé cinq segments différents pour la carte principale de cet événement. Voici mon point de vue subjectif sur l’importance de chacun de ces cinq segments, classés du plus important au moins important.

Cody Rhodes contre Logan Paul Randy Orton contre GUNTHER Becky Lynch contre Liv Morgan Nia Jax contre Lyra Valkyria Sami Zayn contre Bronson Reed contre Chad Gable

Match d’ouverture et événement principal

Le champion incontesté de la WWE Cody Rhodes contre le champion des États-Unis Logan Paul est clairement l’événement principal de cette carte. Le seul autre choix serait Randy Orton contre GUNTHER, mais il est en deçà du spectacle et des enjeux de championnat du match du YouTuber.

Le match d’ouverture est plus délicat à déterminer, car il s’agit généralement d’un match au rythme plus rapide ou à un rythme de travail élevé qui ne figure pas parmi les matchs les moins importants de la soirée. Peut-être que les classements subjectifs n’ont pas autant d’importance dans cette nouvelle ère de la WWE où la carte principale du PLE ne compte que cinq matchs ; les matchs les moins importants sont essentiellement supprimés (ou réservés lors de l’avant-spectacle) plutôt que de servir de remplissage pour prolonger la longueur de la carte principale. En gardant cela à l’esprit, je choisirai la défense du titre de Zayn pour le premier match. Il a le rythme le plus rapide et la foule devrait être plutôt excitée de voir Sami.

Cela me donne la carte suivante :

Segment 1 : Sami Zayn contre Bronson Reed contre Chad Gable

Segment 2 :

Segment 3 :

Segment 4 :

Segment 5 : Cody Rhodes contre Logan Paul

Tout le reste

J’alternerai les matchs masculins et féminins, ce qui signifie que GUNTHER entrera dans le segment 3, et je dois choisir entre Nia et Becky pour les segments 2 et 4. Le match de Becky pourrait inclure un changement de titre et sera probablement un meilleur match, donc je Je le mettrai plus tard dans la nuit.

Carte finalisée

Voici donc ma prédiction finale pour l’ordre des matchs à WWE Roi et Reine de l’Anneauainsi que des suppositions sur les horaires des matchs de cloche à cloche :

Segment 1 : Sami Zayn contre Bronson Reed contre Chad Gable (17 minutes)

Segment 2 : Nia Jax contre Lyra Valkyria (9)

Segment 3 : Randy Orton contre GUNTHER (22)

Segment 4 : Becky Lynch contre Liv Morgan (15)

Segment 5 : Cody Rhodes contre Logan Paul (25)

C’est ma prédiction pour l’ordre des matchs à Roi et Reine de l’Anneau. Quel est ton?