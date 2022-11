Prédire les risques d’incendie de forêt en Californie : la startup de réassurance Kettle

Personne ne peut prédire l’avenir, mais une startup basée à San Francisco appelée Bouilloire semble capable de prédire où les incendies de forêt pourraient commencer en Californie. C’est un gros problème : Huit sur 10 des les plus grands incendies de forêt de l’histoire de la Californie ont eu lieu au cours des cinq dernières années. Les incendies désastreux sont ne fera qu’empirer à cause du changement climatique, et prévoir avec précision leur emplacement pourrait aider des milliers de personnes à se préparer à l’avance. Kettle, qui a été lancé début 2020, dit il partage les connaissances de son modèle avec les pompiers, les entreprises de services publics, les agences gouvernementales et le US Forest Service. Mais elle utilise surtout son modèle de prédiction d’une manière potentiellement surprenante : pour la réassurance. Cela signifie que Kettle fournit une assurance aux compagnies d’assurance. Vos yeux sont peut-être devenus vitreux, mais les fondateurs de la startup affirment que la réassurance est l’un des meilleurs moyens de maximiser l’impact social. “Nous ne pouvons pas nous concentrer exclusivement sur l’atténuation du changement climatique, en essayant d’empêcher cette progression continue”, a déclaré le cofondateur et directeur de l’exploitation de Kettle. Nathaniel Manning raconte CNBC Make It. “Nous devons également investir massivement pour protéger la société contre cela – et l’assurance a un rôle clé à jouer là-bas.” La startup n’est pas seule : plusieurs autres entreprises centrées sur l’IA, comme Zesty.AI et Cap Analytiqueont construit des modèles de prédiction des incendies de forêt ces dernières années, tous revendiquant une précision relativement comparable. Mais l’accent mis par Kettle sur la réassurance, plutôt que de vendre son logiciel directement aux compagnies d’assurance, est unique, dit Manning. Voici pourquoi et comment Kettle espère que son modèle de prédiction pourra aider.

Comment Kettle fait des prédictions

La Californie est devenue un lieu de vie à haut risque – et les compagnies d’assurance le savent, non renouvelable plus de 235 000 polices d’assurance habitation en Californie rien qu’en 2019, selon le California Department of Insurance. Les résidents qui ont encore une assurance habitation paient probablement beaucoup plus qu’il y a cinq ans, en grande partie parce que les compagnies d’assurance ne peuvent pas différencier correctement les zones à haut risque et à faible risque, déclare Noam Rosenthal, data scientist chez Kettle. La plupart des réassureurs prédisent le risque d’incendie de forêt grâce à une technique vieille de plusieurs décennies qui s’appuie sur des données historiques, ajoute Manning. C’est un problème, dit-il : “L’avenir ne peut pas être prédit par le passé car le changement climatique change continuellement les choses.”

Les co-fondateurs de Kettle, Nathaniel Manning, à gauche, et Andrew Engler Courtoisie : Bouilloire

Le modèle de Kettle s’attaque à ce problème en analysant 130 téraoctets de données sur plus de 35 ensembles de données différents, des données immobilières de l’État aux images satellite qui tiennent compte de la température, de la sécheresse, des précipitations, du vent et d’autres facteurs, selon un diaporama fourni par la société. Il utilise ces données pour exécuter environ 2,25 millions de simulations sur les endroits où un incendie pourrait s’enflammer et se propager en Californie, soit plus que les quelque 10 000 simulations que d’autres modèles de réassurance exécutent généralement, selon le diaporama. L’objectif du modèle est de prédire la probabilité qu’une propriété donnée en Californie brûle dans un incendie de forêt au cours des 12 prochains mois. Jusqu’à présent, les résultats semblent prometteurs. En 2020, 14 des plus grands incendies de Californie – représentant 98% des dégâts causés par les incendies de l’État cette année-là – ont commencé dans les 20% des zones géographiques les plus à risque du modèle, explique Manning. Bien sûr, tout est probabilité. Prédire l’endroit exact où un incendie de forêt se déclenchera est “presque impossible”, déclare le professeur adjoint de l’Université de Stanford Alexandra Konings. Pourtant, ajoute-t-elle, l’identification des zones les plus à risque peut être “une information très précieuse”.

Choisir de se concentrer sur la réassurance

Vendre de la réassurance peut sembler être un moyen axé sur le profit de capitaliser sur une technologie potentiellement vitale. Mais si les compagnies d’assurance ne peuvent pas prédire avec précision le risque, elles pourraient finir par devoir aux propriétaires plus d’argent qu’elles ne sont en mesure de débourser après une catastrophe, dit Janet Ruizdirecteur de la communication stratégique de l’association professionnelle à but non lucratif Insurance Information Institute. En d’autres termes, les compagnies de réassurance profitent aux grands assureurs, mais elles s’assurent également que vous êtes en mesure d’obtenir l’argent qui vous est dû en cas de catastrophe. Il est impossible de mesurer à quel point un seul réassureur a stabilisé les prix des primes, mais environ 60 000 maisons de 20 compagnies d’assurance différentes sont au moins partiellement assurées en utilisant le modèle de Kettle, dit Manning. Cela signifie que Kettle a probablement aidé au moins certaines personnes dans les zones à faible risque à payer des primes plus faibles, et certaines personnes dans les zones à haut risque paient des primes plus élevées. Et bien que personne ne veuille payer plus, Manning note que les primes plus élevées pourraient inciter les gens à cesser de construire ou d’acheter des propriétés dans les zones à haut risque. Cela pourrait également pousser les propriétaires existants à “durcir” leurs maisons – une procédure de renforcement qui peut réduire le risque d’incendie de forêt jusqu’à 75%, selon une étude de 2020 de l’Association nationale des assurances.

Les incendies de forêt en Californie pourraient n’être que le début