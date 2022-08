Prédire les effets de la loi sur le climat est plus difficile que vous ne le pensez

La prise de décision humaine peut également entraîner un décalage entre les modèles et la réalité. “Les gens ne font pas nécessairement toujours ce qui est, sur le papier, le plus économique”, dit Robbie Orvisqui dirige le programme de solutions en matière de politique énergétique chez Energy Innovation.

Il s’agit d’un problème courant pour les crédits d’impôt à la consommation, comme ceux pour les véhicules électriques ou l’amélioration de l’efficacité énergétique des maisons. Souvent, les gens n’ont pas les informations ou les fonds nécessaires pour profiter des crédits d’impôt.

De même, rien ne garantit que les crédits dans les secteurs de l’électricité auront l’impact attendu par les modélisateurs. Trouver des sites pour de nouveaux projets énergétiques et obtenir des permis pour ceux-ci peut être difficile et potentiellement faire dérailler les progrès. Une partie de cette friction est prise en compte dans les modèles, dit Orvis. Mais il y a encore du potentiel pour plus de défis que ce que les modélisateurs attendent.

Pas assez

Accorder trop d’importance aux résultats des modèles peut être problématique, dit James Bushnel, économiste à l’Université de Californie à Davis. D’une part, les modèles pourraient surestimer l’ampleur du changement de comportement dû aux crédits d’impôt. Certains des projets qui demandent des crédits d’impôt auraient probablement été construits de toute façon, dit Bushnell, en particulier les installations solaires et éoliennes, qui sont déjà de plus en plus répandues et moins chères à construire.

Pourtant, que le projet de loi réponde ou non aux attentes des modélisateurs, il s’agit d’un pas en avant dans la fourniture d’incitations respectueuses du climat, car il remplace les crédits spécifiques à l’énergie solaire et éolienne par des crédits d’énergie propre plus larges qui seront plus flexibles pour les développeurs dans le choix. quelles technologies déployer.

Un autre point positif de la législation est tous ses investissements à long terme, dont les impacts potentiels ne sont pas entièrement pris en compte dans les modèles économiques. Le projet de loi comprend des fonds pour la recherche et le développement de nouvelles technologies telles que la capture directe de l’air et l’hydrogène propre, qui n’ont pas encore fait leurs preuves mais qui pourraient avoir des impacts majeurs sur les émissions dans les décennies à venir si elles s’avèrent efficaces et pratiques.

Quelle que soit l’efficacité de la loi sur la réduction de l’inflation, cependant, il est clair que davantage d’action climatique est encore nécessaire pour atteindre les objectifs d’émissions en 2030 et au-delà. En effet, même si les prédictions des modélisateurs sont correctes, la facture n’est toujours pas suffisante pour que les États-Unis atteignent leurs objectifs déclarés dans le cadre de l’accord de Paris de réduire les émissions à la moitié des niveaux de 2005 d’ici 2030.

La voie à suivre pour l’action climatique américaine n’est pas aussi certaine que certains pourraient le souhaiter. Mais avec la loi sur la réduction de l’inflation, le pays a franchi une étape importante. La taille exacte est encore une question ouverte.