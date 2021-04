La WNBA accueillera de nouveaux talents dans la ligue jeudi soir lorsque le repêchage 2021 débutera à 19 h HE sur ESPN.

Tous les yeux seront rivés sur Dallas alors que les Wings détiennent trois des cinq premiers choix, y compris les deux premiers.

La commissaire Cathy Engelbert annoncera 36 choix en trois tours (12 choix par tour) pour la 25e saison de la WNBA. Pour une deuxième année consécutive, le projet se tiendra virtuellement.

La saison, prévue pour le 14 mai, célébrera l’impact unique de la ligue sur le sport au cours du dernier quart de siècle. Les plans commémoratifs incluent un nouveau logo affiché sur les courts, les maillots et les balles de jeu, les nouveaux uniformes de Nike qui ont été dévoilés plus tôt ce mois-ci, une Coupe du commissaire inaugurale, un match des étoiles de la WNBA, la sélection du W25 et plus encore pour pousser davantage la WNBA. initiatives pour promouvoir le changement social et l’égalité au sein de la ligue et au-delà.

Avec de grands projets pour créer une saison unique et mémorable, le repêchage de la WNBA – plein de talents et de joueurs dynamiques de niveau collégial et international – est sûr de donner le ton pour la saison 2021-2022.

Voici les choix de première ronde projetés par USA TODAY Sports:

1. Dallas Wings (via New York Liberty)

Charli Collier

L’attaquant / centre de 6 pieds 5 pouces du Texas est un joueur de poste polyvalent qui a terminé sa saison junior avec 19,0 points, 11,3 rebonds et 1,2 bloc par match tout en tirant à 51,1% du terrain. Sortir du tableau le premier ne serait pas une surprise pour la joueuse qui a joué un rôle essentiel dans la colère des Longhorns Sweet 16 contre le Maryland lors du tournoi de basket-ball féminin de la NCAA 2021.

2. Ailes de Dallas

Awak Kuier

Le Finlandais de 19 ans joue actuellement professionnellement pour Virtus Eirene Ragusa en Italie. Rejoignant Ragusa en août dernier, Kuier a joué contre certains des meilleurs de la WNBA, y compris la joueuse défensive de l’année 2019 Natasha Howard. Elle est en passe de devenir la première joueuse finlandaise de l’histoire de la ligue. Le centre de 6 pieds 5 pouces qui est né au Caire et a émigré en Finlande avec sa famille dans son enfance, a établi des comparaisons avec le joueur défensif en titre de l’année et le double MVP Candace Parker au cours de la dernière saison.

3. Atlanta Dream

Arella Guirantes

La garde de 5 pieds 11 pouces de Rutgers a terminé sa saison senior avec une moyenne de 21,3 points, 6,0 rebonds, 5,2 passes décisives, 2,2 interceptions et 1,8 bloc par match et a été la seule joueuse à se classer parmi les cinq premiers du Big Ten pour les points, les aides, les vols et blocs par partie. Bien que la saison des Scarlet Knights se soit terminée après le premier tour du tournoi NCAA, Guirantes a marqué 30 points sur 66 contre BYU.

4. Fièvre d’Indiana

Rennia Davis

La garde / attaquante de 6 pieds 2 pouces du Tennessee est une buteuse dynamique et une défenseuse tenace qui a terminé sa saison senior avec 17,3 points et 8,8 rebonds par match. Le joueur à double sens est l’un des quatre seuls joueurs de l’histoire de Lady Vols à se classer parmi les 10 meilleurs en carrière de l’école en termes de points, de points par match, de rebonds et de rebonds par match, rejoignant les étoiles légendaires Chamique Holdsclaw, Candace Parker et Tamika Catchings.

5. Dallas Wings (via Washington Mystics)

Aari McDonald

La dynamo défensive de l’Arizona a augmenté son stock lorsqu’elle a eu un impact énorme lors du tournoi 2021. La garde de 5 pieds 6 pouces a été la clé de la contrariété des Wildcats contre le Connecticut en demi-finale nationale, menant l’Arizona à son premier match de championnat de la NCAA. Avec une moyenne de 20,6 points, 5,4 rebonds et quatre passes par match sa saison senior, McDonald a été nommée Joueur Pac-12 de l’année et co-joueur défensif de l’année.

6. New York Liberty (via Connecticut Sun)

Dana Evans

Joueur de l’année à deux reprises dans l’ACC, Evans a récolté en moyenne 20,1 points et 3,9 passes décisives cette saison. Le garde de 5 pieds 6 pouces avait 29 points dans la victoire de Louisville Sweet 16 sur l’Oregon et 25 points dans la défaite Elite Eight face à l’éventuel champion national Stanford.

7. Los Angeles Sparks (via Chicago Sky via Wings)

Michaela Onyenwere

Mention honorable de la WBCA All American, l’attaquant de 6 pieds a terminé sa saison senior avec une moyenne de 19,1 points et 7,2 rebonds par match pour les Bruins de l’UCLA, laissant le programme classé n ° 4 sur la liste des scores de tous les temps.

8. Chicago Sky (via Phoenix Mercury)

Kiana Williams

La garde de 5 pieds 8 pouces a mené Stanford à son premier championnat national depuis 1992. Un tireur régulier, la première équipe américaine de la WBCA a récolté en moyenne 14 points par match sa saison senior et a établi un record Cardinal pour la plupart des 3 points en carrière dans l’histoire de l’équipe. avec 310.

9. Lynx du Minnesota

Natasha Mack

L’attaquant de 6 pieds 4 pouces de l’Oklahoma State a mené le basketball féminin de la Division I en tirs bloqués, en moyenne quatre par match, et a été le joueur défensif national de l’année de la WBCA. Mack a terminé sa saison senior avec une moyenne de 19,8 points et 12,4 rebonds.

10. Los Angeles Sparks

Chelsea Dungee

Le gardien de 5 pieds 11 pouces de l’Arkansas est un buteur dynamique, qui a récolté en moyenne 22,3 points par match cette saison. Première équipe américaine de la WBCA, Dungee a marqué 22 et 27 points contre Ole Miss et Wright State dans le tournoi NCAA.

11. Tempête de Seattle

Jasmine Walker

L’attaquant de 6 pieds 3 pouces a en moyenne 19,1 points et 9,4 rebonds par match cette saison. Walker, une mention honorable WBCA All American, a aidé à mener le Crimson Tide à sa première apparition au tournoi NCAA depuis 1999.

12. Las Vegas Aces

DiJonai Carrington

En une saison à Baylor après son transfert de Stanford, Carrington a été nommée Sixième Joueuse de l’année Big 12 et a terminé sa saison avec 14,1 points, 4,9 rebonds et 2,3 passes décisives par match. Un élément clé pour aider les Lady Bears à passer à l’Élite 8 lors du tournoi NCAA 2021, la garde de 5 pieds 11 pouces a également pu augmenter son stock de repêchage.

Contactez Analis Bailey à aabailey@usatoday.com ou sur Twitter @analisbailey.