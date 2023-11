Prédire le rôle crucial de l’IA dans les médias et le divertissement

getty

L’intelligence artificielle est le buzz technologique de l’époque. Dans les industries créatives, nombreux sont ceux qui sont aux prises avec la réalité selon laquelle l’IA est appelée à jouer un rôle croissant dans la création de contenus médiatiques et de divertissement. D’un autre côté, certains outils basés sur l’IA prennent en charge la consommation de contenu, notamment des recommandations personnalisées sur les plateformes de streaming et des assistants vocaux pour rechercher de la musique et des vidéos. Quelles sont les perspectives quant à la mesure dans laquelle les créateurs et les consommateurs adopteront ces outils basés sur l’IA ?

Les technologies d’IA ont le potentiel d’améliorer la création de contenu et l’expérience de consommation des médias. Mais comme l’adoption de l’IA nécessite la confiance dans la machine, on ne sait toujours pas dans quelle mesure les créateurs et les consommateurs adopteront ces technologies. Pourtant, prédire le rôle central de l’IA dans les médias et le divertissement est nécessaire pour que les entreprises puissent construire une vision stratégique, alors permettez-moi d’y jeter un coup d’œil.

L’IA n’est pas nouvelle, ce qui est nouveau c’est le GPU

Premièrement, nous devons reconnaître que l’IA n’est pas nouvelle et qu’elle est déjà là pour rester dans de nombreux domaines de la chaîne de valeur des médias et du divertissement, en particulier ceux liés au texte et à l’audio qui ne nécessitent pas autant de calculs intensifs, comme la recherche et l’analyse de texte, et la création. et la reconnaissance de la voix et de la musique. Par exemple, 2021 a été le point de non-retour pour l’assistance vocale, lorsque Il a été rapporté que plus de la moitié d’un échantillon de consommateurs utilisait des assistants vocaux pour faciliter la recherche et le visionnage de films sur les services de streaming. Concernant la reconnaissance musicale, Shazam a eu 20 ans en 2022, et depuis lors, l’iPhone shazame et identifie au moins 1 milliard de chansons par mois.

Plus récemment, ce qui est nouveau dans l’IA, c’est que les applications à forte intensité de calcul qui nécessitent que la machine apprenne à partir d’ensembles de données massifs sont de plus en plus viables grâce aux progrès technologiques. La génération et la création assistée de scripts, d’images, de graphiques (les GPU ou unités de traitement graphique ont été initialement conçues pour traiter les graphiques et alimentent désormais de nombreuses applications d’IA) et la vidéo 2D/3D exploite la dernière super vague d’avancées technologiques de l’IA.

Prédire une adoption élevée : l’IA comme assistante

En me basant sur les applications d’IA qui ont prévalu, j’ai fait une prédiction audacieuse : lorsque les applications d’IA joueront efficacement le rôle d’assistant, les créateurs et les consommateurs adopteront la technologie jusqu’à ce qu’elle soit adoptée de manière significative.

Les recherches existantes sur l’adoption de la technologie de l’IA peuvent contribuer à étayer cette prédiction. Dr George Dagliyan découvert grâce à ses recherches lors du programme de doctorat exécutif en administration des affaires de la Graziadio Business School de Pepperdine, qu’il existe à la fois des facilitateurs et des inhibiteurs de l’adoption de l’IA :

Facilitateurs de l’adoption de l’IA :

Commodité, Personnalisation Efficacité

Inhibiteurs de l’adoption de l’IA :

Incertitude Risque de confidentialité Risque de perte de contrôle.

Pour les consommateurs, les applications d’IA qui facilitent de manière disproportionnée la commodité, la personnalisation et l’efficacité deviendront répandues et une seconde nature, comme les systèmes de recommandation. Les réseaux sociaux et les plateformes de streaming utilisent des algorithmes d’IA pour analyser les clics, les habitudes et les préférences de visualisation afin de suggérer du contenu pertinent, rendant la recherche pratique et personnalisée et permettant aux consommateurs d’économiser beaucoup d’efforts et de temps en parcourant d’innombrables options. Il y a une perte de confidentialité parce que les algorithmes exploitent les données démographiques des consommateurs et leurs choix passés, mais comme le montre l’adoption massive jusqu’à présent, les facilitateurs compensent largement cette perte.

En outre, les entreprises peuvent réduire de manière proactive les obstacles, comme la transparence sur la manière dont les données des utilisateurs sont collectées, stockées et utilisées, afin de réduire les perceptions d’incertitude et de perte de contrôle. Dagliyan déclare : « Du point de vue du consommateur, l’étude a révélé que les facilitateurs et les inhibiteurs de l’adoption de l’IA coexistent avec la même importance. Par conséquent, les entreprises peuvent augmenter considérablement les taux d’adoption en donnant la priorité à la fois aux facilitateurs et aux inhibiteurs de l’adoption de l’IA.

Les outils basés sur l’IA peuvent également apporter commodité et efficacité au processus de création. Par exemple, en 2017, j’ai fait état d’innovations en matière d’IA qui ajoutent de l’efficacité et de la commodité à la création musicale, conduisant à ce qui pourrait être le premier album co-composé et coproduit avec AI. Cependant, l’incertitude et les risques de perte de contrôle sur le droit d’auteur doivent être pris en compte pour que les assistants IA de création de contenu soient adoptés. Le récent accord entre la Writer’s Guild of America et les studios, selon lequel l’IA ne peut se voir attribuer les droits d’auteur sur les scripts assistés par l’IA, pourrait constituer un précédent important s’il était étendu aux secteurs des médias et du divertissement, afin d’éliminer toute crainte que les créateurs de contenu puissent perdre leurs droits d’auteur en utilisant Assistants IA.

Là où le jury n’est pas encore élu : la génération de contenu

Le cadre d’adoption de l’IA de Dagliyan aide à expliquer pourquoi il y a actuellement d’intenses négociations entre les artistes et les studios. La possibilité que l’IA puisse remplacer les capacités créatives en générant du contenu de qualité accroît l’incertitude et le risque de perte de contrôle parmi les artistes et les créatifs. Par exemple, les générateurs d’images IA sont largement disponibles et un L’annonce japonaise a été récemment créée 100% par l’IA. Et il ne s’agit pas seulement de savoir dans quelle mesure l’IA remplacera les talents créatifs, mais, selon un Journal de publicité éditorial Selon Cristel Russell, professeur de marketing à la Pepperdine Graziadio Business School et ses co-auteurs, il existe des implications sociétales et politiques liées à la véracité et à l’authenticité du contenu généré par l’IA.

Alors, comment allons-nous lutter contre ces obstacles à l’adoption, à la fois en tant que créateurs et consommateurs ? Pour les créatifs, les mesures visant à réduire l’incertitude et la perte de contrôle liées à leur métier sont primordiales. Par exemple, pour les acteurs, la négociation des droits d’utilisation de leurs jumeaux numériques basés sur l’IA sera primordiale. Les négociations SAG-AFTRA avec les studios devraient résoudre ce problème.

Pour les consommateurs, l’étude de Dagliyan a également révélé que la confiance dans une marque peut renforcer les facilitateurs et atténuer les inhibiteurs. Cela signifie que les consommateurs sont plus susceptibles d’adopter des produits et services basés sur l’IA lorsqu’ils font confiance à la marque. Russell, qui a supervisé les recherches de Dagliyan, déclare : « L’étude de George suggère que les entreprises devraient donner la priorité à la réputation de leur marque et investir dans l’établissement de la confiance auprès de leur public si elles veulent voir leurs innovations en matière d’IA prospérer sur le marché. »

Les créateurs et les grandes marques du secteur des médias et du divertissement ont le potentiel d’exploiter l’IA pour maximiser la commodité, la personnalisation du contenu et l’efficacité au profit de l’industrie du divertissement et des consommateurs. Mais ce potentiel ne se matérialisera que si l’incertitude, les problèmes de confidentialité et la peur de voir l’IA prendre le contrôle sont efficacement pris en compte.

