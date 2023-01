Prédire l’alignement de la Coupe du monde USWNT 2023 avant la nouvelle année

Dans une période de reconstruction pour l’USWNT, l’entraîneur-chef Vlatko Andonovski a de nombreux choix difficiles à faire concernant l’alignement de la Coupe du monde 2023. Les États-Unis ont toujours eu un vivier de talents, mais seuls 23 joueurs peuvent voyager pour représenter leur pays à la coupe du monde.

Ce fut une année de hauts et de bas pour l’équipe nationale féminine des États-Unis. Ils ont été aux prises avec des blessures et ont lutté contre des équipes européennes à la fois à domicile et à l’extérieur. Ils ont également remporté le Championnat CONCACAF W au Mexique cet été, ont de nouveau été couronnés Elle croit champions, et ont poinçonné leur billet pour le Jeux olympiques de Paris 2024.

Mais leur plus grand défi de 2023 est la Coupe du monde féminine, organisée cet été par les co-hôtes Australie et Nouvelle-Zélande.

L’entraîneur-chef Vlatko Andonovski a été sous pression récemment, l’USWNT subissant trois défaites consécutives pour la première fois depuis 1993. Les listes d’Andonovski n’ont que légèrement varié d’un camp à l’autre, mais il est également limité par une longue liste de joueurs blessés.

Sur la base des informations actuelles, il s’agit d’une prédiction de la liste que nous pourrions voir prendre pour la Coupe du monde en 2023. Cette prédiction de la liste prend également en compte La FIFA refuse l’élargissement de sa liste pour la coupe du monde féminine, en gardant leurs alignements à 23 joueuses au lieu de les augmenter à 26 comme les hommes.

La compétition de la Coupe du monde se réchauffe et la constitution d’une liste stellaire rapprochera l’USWNT de la défense de son titre.

Prédiction de la composition de l’USWNT pour la Coupe du monde 2023

Gardiens : Alyssa Naeher (Chicago Red Stars), Casey Murphy (North Carolina Courage), Adrianna Franch (Kansas City Current)

Ce n’est un secret pour personne qu’un gardien de but peut faire ou défaire une équipe. Alors que l’USWNT est dans une phase de reconstruction, Alyssa Naeher a constamment prouvé qu’elle est toujours en train de commencer du matériel de programmation. Casey Murphy a remporté neuf sélections cette année, tournant dans les formations de départ pour Naeher.

Alors que Franch n’a pas gagné de sélections cette année, elle a été appelée au camp le plus récent en raison de son performances impressionnantes du club.

Défenseurs : Becky Sauerbrunn (Portland Thorns), Kelley O’Hara (Gotham FC), Tierna Davidson (Chicago Red Stars), Sofia Huerta (OL Reign), Alana Cook (OL Reign), Naomi Girma (San Diego Wave), Crystal Dunn (Épines de Portland)

La haute direction a toujours été une pièce importante du puzzle pour l’USWNT, et Sauerbrunn et O’Hara assurent cette direction à la fois sur le terrain et en dehors. Tierna Davidson a récemment été s’entraîner à nouveau, se remettant d’une blessure. On s’attend à ce qu’elle fasse son retour au camp de janvier, ce ne serait pas trop loin de supposer qu’elle fera partie de l’alignement de la coupe du monde.

Bien qu’il existe de solides arguments pour que Crystal Dunn soit répertoriée comme milieu de terrain, Andonovski la présente toujours comme défenseur. Elle a constamment gagné des minutes depuis son retour sur la liste, à chaque performance pour le club et le pays plus fort que le dernier.

De jeunes talents comme Huerta, Cook et Girma ont plus que mérité leur place cette année, intensifiant les grands moments. En particulier, ce serait une erreur de laisser NWSL Rookie et Defender de l’année Naomi Girma hors de toute liste.

Milieux de terrain : Rose Lavelle (OL Reign), Lindsey Horan (Olympique Lyonnais), Andi Sullivan (Washington Spirit), Kristie Mewis (Gotham FC), Ashley Sanchez (Washington Spirit), Taylor Kornieck (San Diego Wave)

Le milieu de terrain reste actuellement la plus grande question pour l’USWNT. Des joueurs comme Lavelle, Horan et Sullivan sont des incontournables de cette équipe pour une bonne raison. Ce sont tous des vétérans talentueux qui apportent finesse et expérience sur le terrain. Lavelle et Horan sont nominés pour Joueuse de football américaine de l’année. Cependant, les démarrer pour chaque match n’est pas un fourre-tout pour le milieu de terrain.

Par conséquent, il est important de mélanger le milieu de terrain avec des jeunes talents comme Sanchez et Kornieck. De plus, l’engagement de Kristie Mewis envers la haute pression et l’attaque agressive en font une excellente sélection pour le milieu de terrain de l’USWNT.

Attaquants : Megan Rapinoe (OL Reign), Christen Press (Angel City FC), Alex Morgan (San Diego Wave), Trinity Rodman (Washington Spirit), Mallory Pugh (Chicago Red Stars), Sophia Smith (Portland Thorns), Catarina Macario ( Olympique Lyonnais)

Plusieurs attaquants répertoriés ici sont actuellement blessés, mais Vlatko a récemment exprimé l’espoir qu’ils reviendraient bientôt. S’ils sont en bonne santé, Macario et Press seraient d’excellents ajouts à l’équipe de la coupe du monde.

Les vétérans Megan Rapinoe et Alex Morgan devraient figurer sur la liste, ainsi que Mallory Pugh.

En ce qui concerne les nouveaux visages, Sophia Smith est devenue une partante régulière de l’équipe, se connectant bien avec Pugh et Morgan. Et bien que Trinity Rodman n’ait pas gagné autant de minutes, elle peut faire une réelle différence avec un temps limité sur le terrain, comme nous l’avons vu avec elle. but hors-jeu contre l’Angleterre.

Il y a plusieurs joueurs avec des points d’interrogation concernant leur santé, et il ne serait pas impossible de les voir s’insérer ici plus tard dans l’année. Tobin Heath, Lynn Williams, Emily Sonnett, Sam Mewis et Abby Dahlkemper font partie des joueurs qui se remettent actuellement d’une blessure. Sans parler des jeunes talents qui se disputent tous une place de vétéran.

Les défenseurs Emily Fox, Hailie Mace et Carson Pickett ont remporté des sélections avec l’équipe cette année et pourraient être appelés si les blessures continuent d’entraver la défense de l’USWNT. Les choses vont très probablement changer avant juillet, mais c’est excitant de spéculer et de se tourner vers l’avenir.

L’USWNT jouera ses prochains matchs les 17 et 20 janvier à l’étranger contre la Nouvelle-Zélande.