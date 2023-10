Prédire la récidive du cancer de la prostate 15 mois plus rapidement

Des chercheurs internationaux ont créé un algorithme qui utilise les données disponibles grâce aux pratiques standard de surveillance des patients

WEST LAFAYETTE, Indiana – Un ingénieur en mécanique de l’Université Purdue et ses collaborateurs internationaux ont développé une méthode et un algorithme en instance de brevet pour prédire la récidive du cancer de la prostate chez les patients traités par radiothérapie.

Hector Gómezprofesseur à l’Université Purdue École de génie mécaniqueles données indiquent que les prédicteurs basés sur un modèle peuvent identifier les patients en rechute en moyenne 14,8 mois plus tôt que la pratique clinique actuelle.

Gomez a déclaré que la radiothérapie est un traitement efficace pour les patients de tous âges pour traiter des tumeurs présentant un risque allant de faible à très élevé. Selon la médecine Johns Hopkinsentre 20 % et 30 % des patients connaîtront une récidive après la période de cinq ans, après le traitement.

« La détection de la récidive du cancer de la prostate après une radiothérapie repose sur la mesure d’une augmentation soutenue des taux sériques d’une substance appelée antigène prostatique spécifique, ou PSA », a déclaré Gomez. « Cependant, la récidive peut prendre des années, ce qui retarde la délivrance d’un traitement secondaire aux patients présentant des tumeurs récurrentes. »

Gomez et ses collaborateurs de l’Université de Pavie en Italie et de l’Université de Castille-La Manche en Espagne ont développé de nouvelles prévisions spécifiques au patient sur la dynamique du PSA pour prédire la récidive du cancer. Leurs recherches ont été publiées en ligne dans iScienceune revue en libre accès.

L’algorithme est basé sur un modèle mécanistique spécifique au patient, informé par les mesures périodiques du PSA pour un patient individuel. Ces mesures font partie de la surveillance standard des patients atteints d’un cancer de la prostate ayant subi une radiothérapie.

« Les données PSA sont utilisées conjointement avec le modèle pour obtenir des paramètres spécifiques au patient qui déterminent la dynamique du PSA et servent de classificateurs pour la récidive », a déclaré Gomez. « En plus de l’identification des récidives, notre modèle peut être utilisé pour concevoir des stratégies personnalisées de surveillance du PSA. Il peut indiquer aux médecins le bon moment pour enquêter sur les récidives de tumeurs et maximiser la fenêtre de guérison.

Gomez et ses collaborateurs ont testé la méthode en utilisant des données rétrospectives provenant d’une cohorte de 166 patients.

« Pour chacun de ces patients, nous avons comparé le moment où notre modèle a identifié pour la première fois la récidive avec la pratique médicale standard », a déclaré Gomez. « Nous avons constaté que notre méthode prédisait une récidive en moyenne 14,8 mois plus tôt. »

Gomez a déclaré que le modèle sera développé davantage pour élargir la population de patients pouvant en bénéficier.

« Notre modèle actuel ne peut être utilisé que pour les patients qui ne reçoivent aucun traitement supplémentaire à la radiothérapie », a déclaré Gomez. « Certains patients reçoivent simultanément une radiothérapie et une hormonothérapie et ne peuvent pas bénéficier de notre méthode pour le moment. Nous prévoyons d’étendre la méthode pour la rendre applicable également aux patients qui reçoivent simultanément une radiothérapie et une hormonothérapie.

Gomez a dévoilé l’innovation au Purdue innove dans le bureau de commercialisation de la technologie, qui a déposé une demande de brevet auprès de l’Office américain des brevets et des marques pour protéger la propriété intellectuelle. Les partenaires industriels intéressés par le développement et la commercialisation de l’innovation doivent contacter Patrick Finnertyresponsable principal du développement commercial et des licences dans le domaine des sciences de la vie, à [email protected].

Hector Gomez fait partie des professeurs de l’Université Purdue dont les travaux sont soutenus par le Purdue Institute for Cancer Research.

« Il existe un besoin important de développer davantage la technologie pronostique comme celle d’Hector pour commencer à prédire quels patients atteints d’un cancer de la prostate sont à haut risque afin qu’ils puissent être suivis de plus près et surveillés pour vérifier la récidive », a déclaré Timothy Ratliffancien directeur du Purdue Institute for Cancer Research et professeur émérite de pathobiologie comparée au Collège de médecine vétérinaire. « Je suis fier que l’Université Purdue dispose d’organisations exceptionnelles comme l’Institut de recherche sur le cancer qui rassemblent des professeurs pour générer de nouvelles technologies qui ont un impact sur la vie des gens. »

Faits sur le cancer de la prostate

Dans son Rapport Faits et chiffres sur le cancer 2023l’American Cancer Society estime que plus de 288 000 nouveaux cas de cancer de la prostate seront diagnostiqués aux États-Unis en 2023.

On estime que plus de 34 000 Américains mourront du cancer de la prostate en 2023.

Le cancer de la prostate à un stade précoce ne présente généralement aucun symptôme. Le taux de survie à cinq ans des hommes atteints d’une maladie à un stade éloigné est de 32 %.

L’American College of Surgeons rapporte 1 homme sur 8 recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie. Le cancer de la prostate est la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes.

À propos de l’Université Purdue

L’Université Purdue est une institution de recherche publique avec l’excellence à grande échelle. Classée parmi les 10 meilleures universités publiques et avec deux collèges parmi les 4 premiers aux États-Unis, Purdue découvre et diffuse des connaissances avec une qualité et une échelle sans égal. Plus de 105 000 étudiants étudient à Purdue selon toutes les modalités et tous les lieux, dont 50 000 en personne sur le campus de West Lafayette. Engagé en faveur de l’abordabilité et de l’accessibilité, le campus principal de Purdue a gelé les frais de scolarité 12 années de suite. Découvrez comment Purdue ne s’arrête jamais dans la poursuite persistante du prochain pas de géant, y compris son premier campus urbain complet à Indianapolis, la nouvelle Mitchell E. Daniels, Jr. School of Business et Purdue Computes, sur https://www.purdue. edu/président/initiatives-stratégiques.

À propos du Bureau de commercialisation de la technologie de Purdue Innovates

Le Purdue innove dans le bureau de commercialisation de la technologie exploite l’un des programmes de transfert de technologie les plus complets parmi les principales universités de recherche des États-Unis. Les services fournis par ce bureau soutiennent les initiatives de développement économique de l’Université Purdue et profitent aux activités académiques de l’université par la commercialisation, l’octroi de licences et la protection de la propriété intellectuelle de Purdue. Au cours de l’exercice 2022, le bureau a signalé 157 accords finalisés avec 237 technologies signées, 379 divulgations reçues et 169 brevets américains délivrés. Le bureau est géré par la Purdue Research Foundation, qui a reçu le prix 2019 des universités pour l’innovation et la prospérité économique de l’Association des universités publiques et d’octroi de terres. En 2020, l’IPWatchdog Institute a classé Purdue au troisième rang national en matière de création de startups et dans le top 20 pour les brevets. La Purdue Research Foundation est une fondation privée à but non lucratif créée pour faire avancer la mission de l’Université Purdue. Contactez [email protected] pour plus d’informations.

Contact écrivain/média : Steve Martin, [email protected]

Source: Hector Gomez, [email protected]