Prédire avec précision la progression de la maladie d’Alzheimer – Neuroscience News

Résumé: Les chercheurs ont développé un cadre innovant basé sur l’apprentissage appelé DETree pour prédire avec précision la progression de la maladie d’Alzheimer. Ce nouvel outil s’adresse à la nature continue du développement de la maladie d’Alzheimer.

En prédisant efficacement et précisément les différentes étapes de la maladie, DETree permet aux patients et aux soignants de mieux planifier leurs besoins futurs en matière de soins. Ce cadre, testé à l’aide des données de l’Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, dépasse la précision des modèles de prédiction existants et pourrait potentiellement être appliqué à d’autres maladies neurodégénératives.

Faits marquants:

Le cadre DETree peut prédire cinq groupes cliniques de développement de la maladie d’Alzheimer avec une grande précision. Cet outil fournit des informations précieuses sur la progression de la maladie, aidant ainsi les patients et les soignants à planifier les soins futurs. La recherche s’avère prometteuse pour l’application de DETree à d’autres maladies à plusieurs stades de développement, comme la maladie de Parkinson et la maladie de Huntington.

Source: UT Arlington

Environ 55 millions de personnes dans le monde souffrent de démence, selon l’Organisation mondiale de la santé. La forme la plus courante est la maladie d’Alzheimer, une maladie incurable qui entraîne une détérioration des fonctions cérébrales.

En plus de ses effets physiques, la maladie d’Alzheimer entraîne des conséquences psychologiques, sociales et économiques non seulement pour les personnes vivant avec la maladie, mais aussi pour ceux qui les aiment et prennent soin d’elles. Étant donné que les symptômes s’aggravent avec le temps, il est important que les patients et leurs soignants se préparent à l’éventuelle nécessité d’augmenter le soutien à mesure que la maladie progresse.

Cela leur permettra de prédire au mieux le calendrier des stades ultérieurs, ce qui facilitera la planification des soins futurs à mesure que la maladie progresse. Crédit : Actualités des neurosciences

À cette fin, des chercheurs de l’Université du Texas à Arlington ont créé un nouveau cadre basé sur l’apprentissage qui aidera les patients atteints de la maladie d’Alzheimer à déterminer avec précision où ils se situent dans le spectre du développement de la maladie. Cela leur permettra de prédire au mieux le calendrier des stades ultérieurs, ce qui facilitera la planification des soins futurs à mesure que la maladie progresse.

“Pendant des décennies, diverses approches prédictives ont été proposées et évaluées en termes de capacité prédictive de la maladie d’Alzheimer et de son précurseur, une déficience cognitive légère”, a déclaré Dajiang Zhu, professeur agrégé d’informatique et d’ingénierie à l’UTA. Il est l’auteur principal d’un nouvel article évalué par des pairs et publié en libre accès dans Recherche pharmacologique.

“Beaucoup de ces outils de prédiction antérieurs ont négligé la nature continue du développement de la maladie d’Alzheimer et les étapes de transition de la maladie.”

Dans le cadre de travaux soutenus par plus de 2 millions de dollars de subventions des National Institutes of Health et de l’Institut national sur le vieillissement, le laboratoire de recherche sur l’imagerie médicale et la découverte neuroscientifique de Zhu et Li Wang, professeur agrégé de mathématiques à l’UTA, ont développé un nouveau cadre d’intégration basé sur l’apprentissage qui code les différentes étapes du développement de la maladie d’Alzheimer dans un processus qu’ils appellent un « arbre d’intégration de la maladie » ou DETree.

En utilisant ce cadre, le DETree peut non seulement prédire de manière efficace et précise l’un des cinq groupes cliniques fins de développement de la maladie d’Alzheimer, mais peut également fournir des informations plus détaillées sur l’état en projetant où se trouvera le patient à mesure que la maladie progresse.

Pour tester leur cadre DETree, les chercheurs ont utilisé les données de 266 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer de l’initiative multicentrique de neuroimagerie de la maladie d’Alzheimer. Les résultats de la stratégie DETree ont été comparés à d’autres méthodes largement utilisées pour prédire la progression de la maladie d’Alzheimer, et l’expérience a été répétée plusieurs fois en utilisant des méthodes d’apprentissage automatique pour valider la technique.

“Nous savons que les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer développent souvent des symptômes qui s’aggravent à des rythmes très différents”, a déclaré Zhu. « Nous sommes encouragés par le fait que notre nouveau cadre soit plus précis que les autres modèles de prédiction disponibles, ce qui, nous l’espérons, aidera les patients et leurs familles à mieux planifier face aux incertitudes de cette maladie complexe et dévastatrice. »

Lui et son équipe croient que le cadre DETree a le potentiel d’aider à prédire la progression d’autres maladies qui ont plusieurs stades cliniques de développement, telles que la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington et la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

À propos de cette actualité de la recherche sur la maladie d’Alzheimer

Auteur: Catherine Bennett

Source: UT Arlington

Contact: Katherine Bennett – UT Arlington

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“Disease2Vec : Codage de la progression de la maladie d’Alzheimer via un arbre d’intégration de la maladie» par Dajiang Zhu et al, Recherche pharmacologique

Abstrait

Disease2Vec : Codage de la progression de la maladie d’Alzheimer via un arbre d’intégration de la maladie

Depuis des décennies, diverses approches prédictives ont été proposées et évaluées en termes de capacité de prédiction de la maladie d’Alzheimer (MA) et de son précurseur, la déficience cognitive légère (MCI). La plupart d’entre eux se sont concentrés sur la prédiction ou l’identification de différences statistiques entre différents groupes ou phases cliniques, notamment dans le contexte d’une classification binaire ou multiclasse.

La nature continue du développement de la MA et les états de transition entre les étapes successives liées à la MA ont généralement été négligées. Bien que quelques modèles de progression de la MA aient été étudiés récemment, ils ont été principalement conçus pour déterminer et comparer l’ordre de biomarqueurs spécifiques.

La manière de prédire efficacement l’état d’un patient individuel dans un large spectre de progression continue de la MA a été largement sous-étudiée. Dans ce travail, nous avons développé un nouveau cadre d’intégration basé sur l’apprentissage pour coder les relations intrinsèques entre les stades cliniques liés à la MA par un ensemble de vecteurs d’intégration significatifs dans l’espace latent (Maladie2Vec).

Nous avons appelé ce processus l’intégration de la maladie. Par Disease2Vec, notre cadre génère un arbre d’intégration de la maladie (DETree) qui représente efficacement différents stades cliniques sous la forme d’une trajectoire d’arbre reflétant la progression de la MA et peut donc être utilisé pour prédire l’état clinique en projetant les individus sur cette trajectoire continue.

Grâce à ce modèle, DETree peut non seulement effectuer des prédictions efficaces et précises pour les patients à tous les stades de développement de la maladie d’Alzheimer (dans cinq groupes cliniques à granularité fine au lieu de deux groupes typiques), mais également fournir des informations plus riches sur l’état en examinant les emplacements projetés dans un large spectre. et processus continu de progression de la MA. (Le code sera disponible : https://github.com/qidianzl/Disease2Vec.)