Prédictions USC contre Notre Dame, cotes, heure de début et streaming : mises à jour en direct

USA aujourd’hui

Notre Dame ne peut pas gagner samedi soir à moins de relancer un jeu au sol qui s’est effondré ces dernières semaines lors de son évasion à Duke et de sa non-présentation à Louisville. Et l’USC peut être obtenu sur le terrain. Plus d’Audric Estime ? Plus d’amour pour Jeremiyah ? Les Irlandais doivent également être meilleurs en troisième position.