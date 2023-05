Prédictions US Open & Open Championship, Koepka valide LIV, plus après Oak Hill

Le championnat PGA est terminé et nous nous dirigeons vers le 73e trou pour décomposer les prévisions de l’US Open et du British Open, Brooks Koepka et LIV Golf, et plus encore.

Brooks Koepka, pour la troisième fois, détient le trophée Wanamaker en tant que vainqueur du championnat PGA. Et il n’y avait aucun doute. Il détenait la tête de 54 trous, mais Viktor Hovland n’a pas lâché prise jusqu’à ce qu’une erreur coûteuse fasse couler le navire. Ne vous méprenez pas, cependant, Brooks Koepka a eu la chance de sortir et de prendre son cinquième majeur, et c’est exactement ce qu’il a fait.

Et maintenant? Qu’est-ce que cela signifie pour LIV Golf et sa viabilité dans le paysage du golf maintenant que l’un des membres a remporté un championnat majeur depuis qu’il a rejoint le circuit ? Qu’est-ce que cela signifie pour l’US Open 2023 et l’Open Championship 2023 et comment nous regardons ces champs et les gagnants potentiels ? Qu’est-ce que cela signifie pour certains autres joueurs sur le terrain qui n’ont pas remporté le trophée après 72 trous ?

Nous sommes sur le 73e trou pour décomposer cela avec des prédictions, des plats à emporter et plus après le championnat PGA.

Championnat PGA: 5 prédictions et points à retenir après la victoire de Brooks Koepka à Oak Hill

5. Ce que le championnat PGA de Brooks Koepka signifie pour la validité du LIV Golf

Il n’y a pas eu de soirée LIV Golf sur le 18e green car Brooks Koepka a remporté le premier championnat majeur en tant que non-membre du PGA Tour depuis que plusieurs membres éminents du PGA Tour (et certains moins importants) ont rejoint la nouvelle ligue, créant une fracture dans le monde du golf. Mais cela ne signifiait pas que certains joueurs de LIV ne parlaient pas des effets de la victoire pour établir la validité de LIV Golf.

Bryson DeChambeau, qui s’est évanoui d’une vraie dispute mais a quand même terminé T4 pour la semaine, a peut-être résumé ce sentiment le meilleur, via Bob Harig de SI Golf.

« Cela valide tout ce que nous avons dit depuis le début », a déclaré DeChambeau. « Nous concourons au plus haut niveau. Et nous avons la capacité de gagner des championnats majeurs. J’espère vraiment que les gens pourront voir la lumière maintenant que nous essayons d’offrir au golf quelque chose de nouveau et de frais. En fin de compte, les deux parties devront se réunir à un moment donné. C’est pour le bien du jeu »

Koepka, pour sa part, a noté que c’était un coup de pouce pour LIV Golf, mais a davantage parlé de son parcours personnel, auquel les fans de golf ont eu droit de cité lors de son épisode sur Bat son pleinle documentaire sur le golf de Netflix qui a suivi le quintuple grand champion avant sa décision de quitter le PGA Tour.

« Ouais, je pense vraiment que cela aide LIV, mais je suis plus intéressé par moi-même en ce moment, pour être honnête avec vous », a déclaré Koepka, via Mark Schlabach d’ESPN. «Oui, c’est quelque chose d’énorme pour LIV, mais en même temps, je suis ici en compétition en tant qu’individuel au championnat PGA. Je suis juste heureux de ramener ça à la maison pour la troisième fois.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour la validité de LIV Golf, qui a souvent été remise en question ?

Il y aura toujours des blagues sur les 54 trous, les départs de fusil de chasse, le manque d’audience, etc. Une chose qui a peut-être été remise en question par beaucoup, cependant, est que Koepka, parfois DeChambeau, Cameron Smith, Dustin Johnson et d’autres sur LIV Golf font toujours partie des joueurs d’élite dans le jeu de golf aujourd’hui.

Il est peut-être quelque peu accablant qu’ils ne se battent pas régulièrement lors des événements LIV mais, en même temps, s’ils peuvent culminer pendant des semaines majeures – comme nous l’avons vu de nombreux joueurs du PGA Tour essayer de le faire aussi – et ne le font pas faites attention aux résultats d’une semaine à l’autre, qui s’en soucie ?

C’est suffisamment de validation pour prouver qu’ils peuvent encore rivaliser avec les meilleurs.

Dans le même temps, cependant, la performance de Koepka et le talent de joueurs comme DeChambeau, Smith, DJ et autres contre les meilleurs joueurs du PGA Tour ne font qu’accentuer le simple fait que ça craint pour les fans de golf que nous ne voyons pas cela. plus de quatre fois par an à la majeure. Cela met davantage l’accent sur la fracture dans le monde du golf d’une manière extrêmement négative.

Je ne suis pas assez intelligent pour proposer une quelconque solution sur la façon de résoudre ce fossé à ce stade. C’est au-dessus de mon salaire. Mais en tant qu’amateur de golf, fan de golf et quelqu’un qui a apprécié le championnat PGA au maximum avec certains des meilleurs personnages que le golf a à offrir que nous ne voyons pas sous les projecteurs aussi régulièrement que nous avons déjà participé à le haut du classement ensemble, la simple vérité est que j’ai raté ça. Et tout moyen de le récupérer plus souvent me convient.