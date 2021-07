Prédictions Premiership écossaise 2021/22 : qui finira où ? | Actualités footballistiques

La saison 2021/22 de Premiership écossaise démarre ce week-end et Andy Walker, expert de Sky Sports, regarde dans sa boule de cristal et nous dit qui finira où dans le tableau…

ABERDEEN

La plupart des fans d’Aberdeen étaient prêts pour un changement de manager la saison dernière lorsque Stephen Glass est arrivé pour succéder à Derek McInnes, mais son séjour dans le nord-est de l’Écosse sera-t-il aussi réussi ? Gagner un trophée et terminer deuxième à quatre reprises a mis en évidence la cohérence de l’équipe sous McInnes, cependant, les fans criaient pour du divertissement et une équipe plus excitante à regarder.

















Le patron d’Aberdeen, Stephen Glass, pense qu’il n’y a pas de meilleur leader sur le terrain que le nouveau capitaine de l’équipe Scott Brown



Facile à dire, mais difficile à livrer pour Glass. Christian Ramirez, Scott Brown, Declan Gallagher et Jay Emmanuel-Thomas sont les signatures clés de l’ancien homme d’Aberdeen, qui a fait ses armes à Atlanta Utd. Une victoire sur Dundee Utd à Pittodrie le jour de l’ouverture de la saison obtiendrait immédiatement le soutien à domicile.

Prédiction : Quatrième

CELTIQUE

La poursuite infructueuse d’Eddie Howe pendant quatre mois signifie que le successeur de Neil Lennon, Ange Postecoglou, gère actuellement le club avec une main attachée dans le dos. Cela dépasse l’entendement qu’un demi-arrière aussi inexpérimenté ait été son seul choix pour la défaite en Ligue des champions contre le club danois du Midtjylland.

Postecoglou n’a pas hésité à appeler ceux qui sont au-dessus de lui qu’il a besoin de nouveaux visages et qu’il sera intéressant de voir comment cette relation se développera. Les fans le soutiendront à 100%, mais pas indéfiniment. Gagner est tout ce qui compte pour eux.

















Andy Walker dit que la sortie du Celtic en Ligue des champions est une marque du manque de préparation du club pour la nouvelle saison



Les cœurs sentiront le sang lors du match d’ouverture de la saison à Tynecastle samedi soir. Carl Starfelt, Kyogo Furuhashi et Liel Abada sont les principaux recrues jusqu’à présent, mais un gardien de but reste également une priorité. Il est probable que l’attaquant vedette Odsonne Edouard suivra Kristofer Ajer en Premier League et un meilleur recrutement est essentiel s’il doit y avoir un sérieux défi pour les Rangers, vainqueurs de la ligue par 25 points la saison dernière.

Prédiction : Deuxième

DUNDEE

C’est formidable de retrouver le derby de Dundee en Premiership écossaise cette saison et le manager James McPake aura à cœur de laisser sa marque ici. Gagner les deux manches de la finale des barrages contre Kilmarnock était très impressionnant et ils commencent par un match à domicile contre St Mirren.

















Le capitaine de Dundee, Charlie Adam, parle des objectifs du club au cours de la nouvelle saison de Premiership, en s’inspirant des doubles vainqueurs de la coupe St Johnstone et se tourne vers le derby de Dundee



L’attaquant qui a beaucoup voyagé Cillian Sheridan est rentré en Écosse du club polonais Wisla Plock, ainsi que Paul McMullan des voisins Dundee United. Peut-être que la clé des meilleurs espoirs de survie de Dundee résidera dans Charlie Adam. Il a toujours une magnifique capacité sur le ballon et une merveilleuse gamme de passes. Avec le temps, il peut encore influencer la plupart des matchs. Jason Cummings pourra-t-il à nouveau faire sa marque dans l’élite ? Ancien des Hibs et des Rangers, c’est l’occasion pour lui de marquer régulièrement et de montrer à tout le monde à quel point il peut être bon.

Prédiction : 12e

DUNDEE UTD

Tom Courts a succédé à Micky Mellon, lié à Tranmere Rovers, et ce sera son travail de pousser et de promouvoir les jeunes joueurs du club pour lesquels tout le monde a de grands espoirs. Kai Fotheringham, Kieran Freeman, Lewis Neilson, Kerr Smith et Darren Watson ont tous eu un avant-goût de la Premiership la saison dernière sous Mellon et j’imagine qu’encore plus auront leur opportunité sous Courts.

















Le patron de Dundee United, Thomas Courts, dit qu’il veut donner une chance aux jeunes joueurs cette saison et fait le point sur l’avenir de Lawrence Shankland et Benjamin Siegrist



United sera pleinement testé le jour de l’ouverture lors de son voyage à Aberdeen, où Charlie Mulgrew offrira une expérience indispensable. Lawrence Shankland restera-t-il ? Ce sera un gros coup de pouce pour le club s’il est toujours un joueur de United après la fermeture de la fenêtre de transfert, car il a la capacité de marquer plus régulièrement que la saison dernière.

Prédiction : Septième

CŒURS

Comme Dundee, c’est formidable de voir Hearts revenir dans l’élite et le retour du derby d’Édimbourg. Normalement, les équipes promues donnent l’idée qu’elles seront heureuses de consolider lors de leur première saison, mais Hearts a été audacieux en disant qu’à tout le moins, un top six est leur objectif.

















Le manager de Hearts, Robbie Neilson, a déclaré que lui et son équipe visaient à terminer dans les six premiers à leur retour en Premiership écossaise



Robbie Neilson a réussi à obtenir une promotion dès la première demande, mais il ne fait aucun doute que certains supporters n’ont pas apprécié le style de jeu. Le milieu de terrain Beni Bangingime a signé un contrat de trois ans avec Everton et on attend beaucoup du joueur de 22 ans. Steven Naismith et Christophe Berra sont des absents notables, Naismith faisant désormais partie de l’équipe d’entraîneurs. Un John Souttar en forme serait un grand coup de pouce dans leurs espoirs de faire à nouveau leur marque.

Prédiction : Sixième

HIBS

Jack Ross aura été heureux d’avoir mené son équipe à la troisième place la saison dernière, se qualifiant pour l’Europe et atteignant une finale de coupe. Mais, comme toujours, lui et les fans en rechercheront plus. Perdre la finale de la Coupe d’Écosse contre St Johnstone a été un coup dur et les fans veulent désespérément que leur club soulève à nouveau un trophée.

À leur époque, ils peuvent certainement rivaliser avec n’importe qui. Le trio prolifique de Jack composé de Kevin Nisbet, Christian Doidge et Martin Boyle a été complété par la signature de Chris Mueller d’Orlando. Jake Doyle-Hayes est également arrivé de St Mirren et devrait y améliorer ses options. Ryan Porteous aurait dû apprendre beaucoup après avoir joué régulièrement la saison dernière et je m’attends à voir un joueur plus discipliné et efficace cette saison.

Prédiction : Troisième

LIVINGTON

Ce fut l’une des grandes réussites de la saison dernière de voir Livingston terminer dans la première moitié du tableau. Avec les départs de Jay Emmanuel-Thomas, Scott Robinson et Efe Ambrose, pour n’en nommer que quelques-uns, il y a eu un grand revirement de joueurs dans l’ouest de Lothian.

















Le joueur et directeur adjoint de Livingston, Marvin Bartley, a confirmé qu’ils continueraient à s’agenouiller cette saison et a exhorté les fans à ne pas huer le geste



Entre autres, le manager David Martindale a fait venir Bruce Anderson d’Aberdeen et Andrew Shinnie de Charlton et c’est leur forme à domicile sur le seul terrain en plastique restant dans la ligue qui les distingue des autres clubs avec des ressources similaires. Quatre des six premiers matchs de la saison sont contre les quatre premiers de la dernière campagne, cela ne vient pas beaucoup plus difficile que le lever de rideau contre les Rangers à Ibrox.

Prédiction : 11e

PUITS-MÈRE

J’ai vu l’équipe de Graham Alexander gagner confortablement le week-end dernier contre Annan Athletic, mais ce sera un test beaucoup plus important pour affronter Hibs lors du match d’ouverture de la ligue dimanche à Fir Park. Declan Gallagher, Charles Dunne et Alan Campbell sont des pertes importantes par rapport à leur équipe première de la saison dernière et je me demande à quel type de régularité je peux m’attendre de mon ancien club cette saison.

















La nouvelle recrue de Motherwell, Kevin Van Veen, se dit prête à faire bonne impression à Fir Park lors de la Premiership écossaise de cette saison après avoir lutté contre des blessures auparavant à Scunthorpe



Callum Slattery est arrivé de Southampton, le transfert de prêt de Liam Kelly de QPR est désormais permanent et mon premier regard sur Kaiyne Woolery et Justin Amaluzor le week-end dernier était prometteur. Kevin van Veen a travaillé dur en amont et je suis heureux que Conor Shields ait eu une merveilleuse chance de briller dans l’élite après son transfert de Queen of the South.

Prédiction : Neuvième

RANGERS

Steven Gerrard, son staff technique et pratiquement tous ses joueurs ont été magnifiques la saison dernière. Traverser toute la campagne de la ligue sans avoir été vaincu a été un exploit mémorable et ils sont les favoris pour conserver le titre. La signature de John Lundstram de Sheffield Utd renforce certainement leurs options au milieu du parc.

















Le milieu de terrain de Livingston, Andrew Shinnie, a déclaré que toute la pression serait sur les champions en titre Rangers lorsque les deux équipes se rencontreront lors de leur match d’ouverture de Premiership samedi



Il reste à voir si Alfredo Morelos sera toujours un joueur des Rangers au-delà de cette fenêtre de transfert, mais Fashion Sakala d’Ostende en Belgique est un ajout intrigant. Jermain Defoe semble se concentrer sur son nouveau rôle d’entraîneur, mais il ne fait aucun doute qu’il contribuera un ou deux buts. L’expérience et la qualité sont toujours là pour finir en tête.

Prédiction : Premier

COMTÉ DE ROSS

C’est bien de voir Malky Mackay de retour dans le football de club. C’est une formidable opportunité pour lui. Le club des Highlands dispose de ressources modestes, mais ayant survécu la saison dernière contre vents et marées, que peut faire Mackay avec son effectif ?

Le défenseur Jake Vokins est arrivé de Southampton en prêt, Ross Callachan devrait pouvoir ajouter de la puissance de feu du milieu de terrain et il sera intéressant de voir si Alex Robertson, 18 ans, peut obtenir un temps de jeu efficace après son transfert de prêt de Manchester City. C’est un pari de se débarrasser des piliers Michael Gardyne, Ross Draper et Billy Mackay, mais on fera confiance au nouveau manager pour utiliser ses connaissances du football anglais pour élever le niveau de performance requis pour la sécurité.

Prédiction : huitième

ST JOHNSTONE

Comment Callum Davidson peut-il surpasser la remarquable réussite de la saison dernière en terminant cinquième de la ligue et en remportant les deux compétitions de coupe nationale ? Je doute que ce soit un exploit susceptible d’être répété par un club aussi provincial. Ce qu’ils doivent faire, cependant, est de conserver leur habitude de gagner pour les garder dans la moitié supérieure du tableau. Reece Devine a été prêté par Manchester United, tandis que James Brown a rendu son prêt de Millwall permanent.

Prédiction : Cinquième

ST MIRREN

Comme pour tous les clubs, à qui vous pouvez vous accrocher avant la fermeture de la fenêtre de transfert, cela contribuera grandement à décider si vous avez les joueurs pour faire la différence dans des matchs serrés. Jamie McGrath est ce type de joueur pour Jim Goodwin. Après avoir rejeté une offre de 300 000 £ de Wigan, la crainte est qu’ils reviennent avec une offre améliorée pour le talentueux Irlandais. Greg Kiltie et Alan Power se sont joints à Kilmarnock pour fournir une couverture, mais ce sera un énorme coup de pouce si McGrath reste.

Prédiction : 10e