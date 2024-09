Prédictions précoces des récompenses de la MLB pour le MVP, Cy Young, Rookie of the Year et plus

Nous en sommes à la dernière semaine et demie de la saison régulière, et même si nous sommes encore à deux mois de la saison des récompenses, nous en avons vu suffisamment pour au moins déterminer les favoris pour les principaux honneurs individuels de la MLB, qui seront remis en novembre après les World Series. Par conséquent, amusons-nous un peu et examinons la compétition pour les récompenses clés.

Si la saison se terminait aujourd’hui, voici ceux qui, selon moi, remporteraient les meilleurs prix. Dans la section des commentaires, dites-moi ce que j’ai bien fait et ce que j’ai mal fait, et pourquoi.

(Les chiffres WAR sont ceux de Baseball Reference en date du 19 septembre.)

MVP de la Ligue américaine

1. Aaron Judge, CF, Yankees (9,8 WAR)

2. Bobby Witt Jr., SS, Royals (9,2 WAR)

3. Juan Soto, RF, Yankees (7,7 WAR)

Judge est en tête de la Ligue américaine pour les circuits (53), les points produits (136), les buts sur balles (124), le pourcentage de présence sur les buts (.455), le pourcentage de puissance (.689) et l’OPS+ (218). Le six fois All-Star a également joué une défense solide au champ central. Il devrait remporter son deuxième titre de joueur le plus utile en novembre. Il connaît une autre saison historique et est le leader de l’équipe avec la meilleure fiche de la ligue. Witt mérite une considération sérieuse car il se classe premier de la Ligue américaine pour la moyenne au bâton (.331), premier pour les points marqués (124), cinquième pour la moyenne sur les buts (.387) et deuxième pour le pourcentage de puissance (.598). Il a frappé 32 circuits et volé 30 buts pour sa deuxième saison consécutive de 30-30, et il a joué au niveau du gant d’or au poste d’arrêt-court, mais ce ne sera pas suffisant pour surpasser Judge dans le vote. Pendant ce temps, Soto finira derrière Judge et Witt, mais sa bonne saison devrait lui permettre de décrocher un contrat de plus de 600 millions de dollars en agence libre.

MVP de la Ligue nationale



Shohei Ohtani se rapproche de sa première saison 50-50. (Jayne Kamin-Oncea / Imagn Images)

1. Shohei Ohtani, DH, Dodgers (GUERRE 7.3)

2. Francisco Lindor, SS, Mets (6,6 WAR)

3. Ketel Marte, 2B, Diamondbacks (GUERRE 5.7)

4. Bryce Harper, 1B, Phillies (4,4 points de victoire)

Ohtani deviendra bientôt le premier joueur de l’histoire des ligues majeures à avoir réussi 50 circuits et 50 buts volés en une saison, ainsi que le premier frappeur désigné à remporter le titre de joueur le plus utile. Ohtani mène la Ligue nationale au chapitre des circuits (48), des points produits (110), des points marqués (119), du pourcentage de coups sûrs (.607), de l’OPS (.978) et du total de buts (360). Le quadruple All-Star est également sur le point de remporter son troisième titre de joueur le plus utile, après avoir remporté celui de la Ligue américaine en 2021 et 2023 avec les Angels. Cependant, le vote devrait être serré, car Lindor a connu une saison de calibre MVP, avec une moyenne au bâton de .271, 31 circuits et 27 buts volés, tout en jouant une défense stellaire à l’arrêt-court. Marte et Harper devraient également être pris en considération.

Ligue américaine Cy Young

1. Tarik Skubal, lanceur gaucher, Tigers (6,0 points de victoire)

2. Emmanuel Clase, lanceur partant droitier, Guardians (4.3 WAR)

3. Seth Lugo, lanceur droitier, Royals (4,7 points de victoire)

Après son premier entraînement de printemps en tant que manager des Tigers en 2021, AJ Hinch m’a dit qu’il pensait que Skubal, alors âgé de 24 ans avec seulement sept départs dans sa carrière en ligue majeure, remporterait un jour un prix Cy Young – et ce jour est presque arrivé. Skubal a un bilan de 17-4 avec une ERA de 2,48, la meilleure de la ligue, et 221 retraits au bâton, la meilleure des ligues majeures, en 185 manches. Il se classe dans le 100e percentile de la valeur des points de lancer de Statcast. Les frappeurs adverses ont frappé .203 contre son quatre coutures, .223 contre son changement de vitesse, .210 contre son sinker, .173 contre son slider et .167 contre sa courbe de jointure. Clase obtiendra quelques votes après 46 arrêts en 49 occasions et des statistiques époustouflantes comme une moyenne de points mérités de 0,64 et un WHIP de 0,649, mais il remportera plutôt le prix du meilleur releveur de l’AL (voir ci-dessous).

Ligue nationale Cy Young

1. Chris Sale, lanceur gaucher, Braves (6.3 GUERRE)

2. Zack Wheeler, lanceur droitier, Phillies (5,5 points de victoire)

3. Michael King, lanceur droitier, Padres (3,9 points de guerre)

La course a été rude entre Sale et Wheeler tout au long de la saison, mais Sale a pris le dessus en deuxième moitié de saison lorsqu’il a affiché un bilan de 4-0 avec une MPM de 1,72 et un coup de circuit accordé en 62 2/3 manches. Dans l’ensemble, il mène la Ligue nationale au chapitre des victoires (17), de la MPM (2,35), des retraits au bâton (219), du FIP (2,02) et de la MPM+ (177). Il a une moyenne de 11,4 retraits au bâton par neuf manches, ce qui est le meilleur de la ligue, et compte 1,9 but sur balles par neuf manches. Il se classe dans le 100e percentile en termes de valeur des points lancés et de valeur des points brisés. L’octuple All-Star mérite de remporter son premier trophée Cy Young. Wheeler a connu une autre saison formidable, avec un bilan de 16-6 avec une MPM de 2,56 et un WHIP de 0,954, le meilleur de la ligue, sur 30 départs. Il a réalisé 205 retraits au bâton en 186 2/3 manches et a été dominant jusqu’à la fin, n’accordant que deux points ou moins lors de ses neuf derniers départs.

Recrue de l’année de l’AL



Austin Wells ou Luis Gil pourraient devenir le premier Yankee à remporter le titre de recrue de l’année depuis Aaron Judge en 2017. (Brad Penner / Imagn Images)

1. Austin Wells, C, Yankees (2,9 points de victoire)

2. Luis Gil, lanceur droitier, Yankees (3,6 points de guerre)

3. Colton Cowser, voltigeur, Orioles (2,4 WAR)

4. Mason Miller, lanceur droitier, A’s (2,5 points de victoire)

Wells a été le meilleur joueur de position recrue de la classe, avec une moyenne au bâton de .244, 13 circuits et un OPS+ de 112. Il a été le frappeur de nettoyage des Yankees pendant la majeure partie de la saison, s’illustrant des deux côtés du ballon. Défensivement, il se classe au 96e percentile en valeur de points en défense et est un encadreur de lancer d’élite, se classant au 97e percentile parmi tous les receveurs. Le plus grand concurrent de Wells pour le prix est son coéquipier Gil, qui a un bilan de 14-6 avec une MPM de 3,14 et 161 retraits au bâton en 140 2/3 manches (27 départs). Comme je l’ai souvent dit au fil des ans, il devrait y avoir à la fois un prix de lanceur recrue et un prix de joueur de position recrue, et si c’était le cas, les Yankees feraient table rase cette année. Cowser et Miller méritent également d’être considérés pour le prix ROY de cette année.

Recrue de l’année de la Ligue nationale

1. Paul Skenes, lanceur droitier, Pirates (5,5 points de guerre)

2. Jackson Merrill, CF, Padres (4,0 WAR)

3. Jackson Chourio, voltigeur, Brewers (3,9 WAR)

Skenes devrait remporter cette course contre Merrill et Chourio à mon avis, mais encore une fois, nous avons besoin de deux prix – un pour les lanceurs débutants et un pour les joueurs de position débutants. Cependant, Skenes mérite le prix de cette année, avec un bilan de 10-3 avec une moyenne de points mérités de 2,07 et 158 ​​retraits au bâton en 126 manches (21 départs). Il a également débuté le match des étoiles pour la Ligue nationale. Merrill mérite une attention particulière car il a frappé 24 circuits, volé 16 buts, enregistré un OPS+ de 127 et excellé au champ central, une position qu’il vient de commencer à jouer cette année. Chourio mérite également une réelle attention car il a frappé 21 circuits, volé 20 sacs, affiché un OPS+ de 121 et joué une défense au-dessus de la moyenne. Il a affiché une moyenne de .312/.370/.591 avec 12 circuits dans la seconde moitié de saison, ce qui l’a vraiment aidé à combler l’écart avec Skenes et Merrill.

Prix ​​Mariano Rivera (Releveur de l’année de la Ligue américaine)



Emmanuel Clase mène les ligues majeures avec 46 sauvetages. (Ken Blaze / Imagn Images)

1. Emmanuel Clase, lanceur partant droitier, Guardians (4.3 WAR)

2. Kirby Yates, lanceur droitier, Rangers (3,1 points de victoire)

Clase a connu une saison historique, affichant 46 sauvetages avec une moyenne de points mérités de 0,65 et un WHIP de 0,640. Il a rempli la zone de prises et a constamment lancé en tête du décompte, enregistrant 64 retraits au bâton contre huit buts sur balles en 70 1/3 manches. Il se classe dans le 99e percentile en termes de valeur de points mérités au lancer et de valeur de points mérités en balle rapide. Les frappeurs adverses ont frappé .153 contre son cutter qu’il lance à 99-100 mph, et ont frappé .136 contre son slider wipeout. Yates mérite d’être mentionné pour son ERA de 1,23, son WHIP de 0,852 et ses 83 retraits au bâton en 58 2/3 manches.

Prix ​​Trevor Hoffman (Releveur de l’année de la Ligue nationale)

1. Raisel Iglesias, lanceur droitier, Braves (2,7 points de guerre)

2. Ryan Helsley, lanceur droitier, Cardinals (2,8 WAR)

Ce sera l’une des courses aux récompenses les plus serrées, car Iglesias a enregistré 31 sauvetages avec une ERA de 1,87 et se classe au 95e percentile en valeur de points marqués par les lanceurs, tandis que Helsley a enregistré 45 sauvetages avec une ERA de 2,15 et se classe au 92e percentile en valeur de points marqués par les lanceurs. Je vais me fier à Iglesias.

Joueur de l’année de la Ligue américaine en remontée



Tyler O’Neill mène les Red Sox avec 31 home runs. (David Butler II / Imagn Images)

Tyler O’Neill, voltigeur, Red Sox (2,7 WAR)

O’Neill sortait de deux saisons médiocres à St. Louis – avec une moyenne au bâton de ,228 et 14 circuits en 96 matchs en 2022 et de ,231 et neuf circuits en 72 matchs en 2023 – mais il a fait un retour en force cette année à Boston malgré quelques blessures. Il a affiché une moyenne au bâton de ,249/,343/,532 avec 18 doubles, 31 circuits et 61 points produits en 107 matchs, sa meilleure saison depuis 2021, lorsqu’il a terminé huitième au vote pour le titre de MVP de la Ligue nationale.

Joueur de l’année de la Ligue nationale

Chris Sale, lanceur gaucher, Braves (6,3 WAR)

Sale n’avait pas été en assez bonne santé pour lancer plus de 103 manches en une saison depuis 2019, mais il en a donné aux Braves plus de 170 cette année – à un niveau qui lui a valu un Cy Young. Il est difficile d’imaginer qu’il ne remporte pas également le titre de joueur de l’année de la Ligue nationale. Jack Flaherty des Dodgers mérite d’être mentionné après sa saison impressionnante, mais le fait d’être échangé à la date limite des échanges rend difficile pour lui de remporter ce prix dans l’une ou l’autre ligue.

Manager de l’année de la Ligue américaine

1. Matt Quatraro, Les Royaux

2. Stephen Vogt, Les Gardiens

3. AJ Hinch, Tigres

Le prix du manager de l’année n’est pas décerné au meilleur manager de chaque ligue. Il est plus souvent décerné au manager dont l’équipe a le plus performé ou s’est le plus améliorée par rapport à l’année précédente. Quatraro devrait remporter le prix de l’AL après avoir mené une équipe qui a affiché un bilan de 56-106 l’année dernière au bord d’une place en séries éliminatoires cette année. Sa gestion de l’enclos des releveurs, sa gestion de l’alignement et son insistance à mettre la balle en jeu et à « faire bouger les chaînes » ont contribué à faire de cette saison un énorme succès à Kansas City. Il a de grandes compétences en leadership et en communication et est très respecté par les joueurs et la direction. L’alignement des Royals se classe troisième de l’AL pour les points marqués et dernier pour les retraits au bâton, et leur équipe de lanceurs est sixième pour la moyenne de points mérités. Stephen Vogt mérite une considération sérieuse car il a fait un travail merveilleux en remplaçant le futur membre du Temple de la renommée Terry Francona à Cleveland, montrant un style de leadership spécial avec ses joueurs pour guider les Guardians vers un titre de division (probable).

Manager de l’année aux Pays-Bas

1. Pat Murphy, Brasseurs

2. Carlos Mendoza, Mets

3. Mike Shildt, Padres

L’ancien président des opérations baseball des Brewers, David Stearns, a rejoint les Mets, le manager Craig Counsell a quitté l’équipe pour les Cubs, Corbin Burnes a été échangé aux Orioles et Brandon Woodruff a été absent pour l’année après une opération à l’épaule… et pourtant, les Brewers ont terminé au premier rang de la division Centrale de la Ligue nationale sous la direction de Murphy, dont le leadership y est pour beaucoup. Les Brewers se classent au troisième rang de la Ligue nationale pour les points marqués malgré une équipe jeune et au deuxième rang pour la moyenne de points mérités par équipe.

