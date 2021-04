Quel que soit le vainqueur, la liste des nominations aux Oscars 2021 est historique. C’est la première fois qu’une équipe de production entièrement noire est nominée pour le meilleur film (« Judas et le Messie noir »), la première fois que deux acteurs d’origine asiatique sont nominés pour le meilleur acteur (Steven Yeun et Riz Ahmed) et le premier année où deux femmes ont été nominées pour le meilleur réalisateur (Chloe Zhao et Emerald Fennell).

À l’approche de la cérémonie, il y a quelques pionniers clairs dans les grandes catégories comme la meilleure image et le meilleur réalisateur, mais la course est encore grande ouverte dans d’autres, comme la meilleure actrice.

Le chemin vers les Oscars 2021 a été étrange. Après avoir subi des changements de date et des retards ainsi que des festivals de films virtuels et de nouvelles règles d’éligibilité, les Oscars devraient avoir lieu ce dimanche.

On s’attend à ce que Daniel Kaluuya remporte le trophée du meilleur acteur de soutien pour sa performance dans « Judas et le Messie noir », tandis que Yuh-Jung Youn semble être sur la bonne voie pour devenir la deuxième femme asiatique à remporter un prix d’actrice lors de la cérémonie.

À l’approche de la cérémonie de dimanche, « Nomadland » semble être clairement le favori pour le prix de la meilleure photo. Le film a remporté le premier prix de la Producers Guild of America, de la Directors Guild of America, des Golden Globes et des BAFTA.

Pourtant, « 1917 » et « La La Land » avaient des antécédents similaires, mais ont perdu contre « Parasite » et « Moonlight ». Donc, il y a encore une chance pour un bouleversement de l’un des autres prétendants.

«Nomadland» est nominé aux côtés de «The Father», «Judas and the Black Messiah», «Mank», «Minari», «Promising Young Woman», «Sound of Metal» et «The Trial of the Chicago 7.»