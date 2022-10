Prédictions pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby : l’Australie va-t-elle perturber l’Angleterre, le Pays de Galles peut-il contrarier la Nouvelle-Zélande ? | Actualités du rugby à XV

L’Angleterre a été testée par la France lors de son match de groupe de la Coupe du monde et aura besoin d’un départ rapide contre l’Australie

France vs Italie, samedi à 4h30

Cela a le potentiel d’être un quart de finale craquant. L’Italie a été l’une des équipes les plus en forme de la Coupe du monde jusqu’à présent, jouant un très beau rugby et a trouvé son “je ne sais quoi” en Nouvelle-Zélande. Ils se dirigent également vers cet affrontement après avoir battu les Français lors d’un échauffement de Coupe du monde avec une courte victoire 26-19, si les Italiens sont autorisés à dicter les conditions sur celui-ci, ils pourraient se diriger vers les demi-finales.

Avec la France, vous ne savez jamais ce que vous allez obtenir, mais s’ils se présentent sous leur meilleur jour, ils sont susceptibles de dominer le match compte tenu de la force de leur pack. Ils ont été cliniques lors de leur dernier match de groupe contre les Fidji et cela leur a donné l’occasion de montrer de quoi ils sont capables en l’absence de la talentueuse demi de mêlée Laure Sansus, qui a été contrainte de rentrer chez elle suite à une blessure contre l’Angleterre au deuxième tour. .

Quoi qu’il arrive dans ce concours, l’Italie sera accueillie comme une équipe de héros ayant atteint les huit derniers pour la première fois de son histoire. Ils investissent dans le football féminin, l’équipe de cette année ayant reçu des contrats centraux plus tôt cette année. C’est un pas énorme dans la bonne direction et nous commencerons à en voir les avantages au cours des deux prochains cycles de Coupe du monde en 2025 et 2029.

Leur temps viendra probablement de progresser davantage, mais pour l’instant, cela devrait être le jeu de la France. La marge du score dépendra probablement du sérieux avec lequel les Français prendront les Italiens.

Prédiction: La France de 10 points

Nouvelle-Zélande vs Pays de Galles, samedi 7h30

Le Pays de Galles s’est définitivement amélioré au fur et à mesure que le tournoi progressait, mais je veux les voir être plus cliniques contre les Black Ferns avec leur possession et leurs opportunités d’attaque.

Maintenant neuf mois après le début de leurs contrats professionnels, il est clair que cela a eu un effet positif sur leur niveau de forme physique et d’athlétisme. Leur jeu de coups de pied s’est également amélioré et le demi d’ouverture Elinor Snowsill a été l’un de leurs joueurs les plus remarquables. Elle a très bien botté en jeu ouvert, et ce sera énorme pour eux contre la Nouvelle-Zélande.

Après avoir marqué 10 essais lors de leur défaite 56-12 en poule plus tôt ce mois-ci, le Pays de Galles cherchera à rester avec la Nouvelle-Zélande et à se rapprocher le plus possible. Si le Pays de Galles est à quelques essais à la mi-temps, je pense qu’il sera le plus heureux des deux équipes et cela ferait une meilleure seconde mi-temps pour le neutre.

La Nouvelle-Zélande a eu le pourcentage le plus élevé de vitesse de ruck et le Pays de Galles voudra ralentir les choses compte tenu de la dangerosité de Portia Woodman et Ruby Tui sur les ailes. La Nouvelle-Zélande a sans aucun doute été l’équipe la plus créative et la plus offensive de la compétition jusqu’à présent, avec son jeu déchargé et sa vitesse de ruck rapide qui ne permet pas aux défenses de se mettre en place. Ne pas avoir l’étiquette “favori” dans ce tournoi semble être d’accord avec eux et ils semblent progresser dans les tours avec une relative facilité jusqu’à présent.

Le seul inconvénient de ce match est le choc du test masculin de la Nouvelle-Zélande avec le Japon à Tokyo, qui démarre au même moment. C’est une énorme honte pour les femmes, mais l’espoir est que les fans enregistreront les hommes et viendront encourager les Black Ferns. Ils ont eu un soutien incroyable pour le dernier match de poule contre l’Ecosse, alors vous aimez penser que l’élan se construit.

Prédiction: La Nouvelle-Zélande de 40 points

Angleterre vs Australie, dimanche 1h30

Il n’y a pas eu trop d’affrontements entre l’Angleterre et l’Australie ces dernières années. Un concours de séries d’été en 2017 et une demi-finale de Coupe du monde en 2010 sont les deux derniers affrontements, les Red Roses s’imposant à chaque fois.

L’Australie est une équipe considérablement améliorée, aura fait ses devoirs sur l’Angleterre et entrera dans ce quart de finale en tant qu’outsider. Être libre de pression dans cet appareil pourrait potentiellement les rendre d’autant plus dangereux.

L’Australie a un certain nombre de joueurs habiles qui ont été transférés du Sevens et si vous regardez la façon dont ils attaquent le ballon, ils ont aussi de bons attaquants qui peuvent très bien porter. Pour moi, ils ont un bon équilibre, ce qui leur manque, c’est leur compréhension du rugby ou leur “savoir” parce qu’ils n’ont tout simplement pas joué autant de matches de compétition à XV et tous les joueurs de cette équipe d’Angleterre.

L’Angleterre devra commencer rapidement contre l’Australie, ce qu’elle n’a pas encore fait dans le tournoi. Il était vital qu’ils aient ce test difficile contre la France il y a quelques semaines, ce qui les aurait peut-être préparés au physique de l’Australie. Les Red Roses seront sans aucun doute satisfaites de la façon dont leur coup de pied arrêté a fonctionné jusqu’à présent, et considéreront que leur arme principale contre cela et n’importe quel adversaire. L’Australie a eu des matchs très serrés avec le Pays de Galles et l’Écosse en phase de groupes et cela les aura également remplis de confiance, ils espèrent sans aucun doute garder ce match aussi serré que possible aussi longtemps que possible afin d’avoir une chance.

À l’heure actuelle, l’Angleterre est bien habituée à jouer avec l’étiquette de favori et je suis convaincu que l’Australie ne sera qu’une étape supplémentaire sur cette échelle pour remporter la Coupe du monde. Après avoir parlé avec certains membres de l’équipe au cours de la semaine, le sentiment que j’ai du camp d’Angleterre est que peu importe à qui ils font face, ils sont juste concentrés sur le travail à accomplir.

Prédiction: L’Angleterre d’au moins 30 points

Canada vs États-Unis, dimanche 3h30

Ces deux équipes sont des adversaires familiers qui ne se sont rencontrées qu’il y a sept jours en phase de groupes. Le Canada a alors eu la mesure de ses rivaux, l’emportant 29-14, et a construit une séquence gagnante contre les États-Unis, ce qui est leur sixième victoire consécutive contre eux.

Ce match de poule de dimanche a été le plus proche que j’ai vu des États-Unis pousser le Canada parmi ces six matchs, cela leur donnera une confiance accrue et c’est une nation qui joue avec une grande fierté et qui laissera tout tomber. J’aimerais les voir bien commencer dès la première minute et s’ils peuvent prendre les occasions qu’ils créent, ils pourraient mettre le Canada sous pression tôt et ouvrir le match.

Je m’attends à ce que ce soit une affaire serrée, mais je pense quand même que le Canada en aura la mesure car leur meute a été phénoménale. Sophie de Goede et Emily Tuttosi ont été brillantes pour elles ce tournoi et le Canada est en bonne position avec une solide récolte de joueuses. Comme l’Angleterre, le Canada est une équipe qui a joué sur ses coups de pied arrêtés, comme en témoigne la présence de Tuttosi sur la liste des meilleurs buteurs du tournoi et sera difficile à défier s’il est autorisé à jouer de la même manière.

Prédiction: Le Canada l’emporte par 10/12 points