Prédictions pour les éliminatoires de la division Ravens-Texans

Les Ravens sont presque unanimes pour vaincre les Texans

Menés par le quart-arrière CJ Stroud, les Texans de Houston ont stupéfié le monde de la NFL la semaine dernière en faisant rebondir les Browns de Cleveland et Joe Flacco hors des séries éliminatoires par un score de 45-14.

Stroud, probablement la recrue offensive de l’année, est sur une lancée et l’entraîneur-chef de première année DeMeco Ryans a inculqué une culture gagnante à Houston, mais le consensus écrasant est que la course des Texans parvenus se terminera par les Ravens lors du match de demain. match éliminatoire de la ronde de division au stade M&T Bank.

Tous les 53 experts que nous avons consultés, sauf deux, ont prédit une victoire pour les Ravens, têtes de série, qui viennent de bénéficier d’un laissez-passer. Nick Shook de NFL Network et John Breech de CBS Sports étaient les dissidents.

Alors que les experts étaient presque unanimes dans la sélection des Ravens, seuls neuf des 32 qui ont prédit le score final pensent que Baltimore couvrira l’écart de 9,5 points.

Voici ce que disent les experts à propos du jeu :

Les Corbeaux gagneront de manière convaincante.

**Le juge en chef du Baltimore Sun. Doon :** “En termes simples, cette équipe des Ravens est meilleure et plus mature que la version 2019 qui a été unique. Ils n’avaient pas de vétérans comme Roquan Smith, Jadeveon Clowney, Kyle Van Noy et Odell Beckham Jr. lorsqu’ils ont perdu contre les Titans. , et Lamar Jackson n’était pas le leader qu’il est aujourd’hui. Les Texans entreront avec beaucoup de confiance et de jeunes stars prêtes à attirer l’attention de la meilleure équipe de la NFL, mais les Ravens ont répondu à tous les défis avec autorité au cours des derniers mois derrière un défense dominante et joueur le plus utile de la ligue. Attendez-vous à la même chose avec leur saison et leur réputation en jeu. “

Les Ravens gagneront mais les Texans en feront un match.

**Sheil Kapadia de The Ringer :** “Une explosion des Ravens ne me surprendrait pas. Ils ont répondu à l’appel à maintes reprises cette saison contre une concurrence acharnée et ressemblent à la meilleure équipe de la NFL. Ils peuvent gagner avec l’attaque, la défense ou les équipes spéciales, et ils sont bien- entraîné. Mais je ne peux pas compter Stroud. Il a montré une capacité à effectuer des lancers de haut degré de difficulté contre des adversaires de haut calibre et semble être à son meilleur lorsque les lumières sont les plus brillantes. … Je pense que nous avons un match compétitif. ici.”

**Luke Jones de Baltimore Positive :** “Houston a suffisamment de talent pour rendre ce match inconfortable, mais un jeu au sol médiocre et une défense contre la passe inférieure à la moyenne rendent difficile d’imaginer que l’équipe de Ryans joue les 60 minutes complètes nécessaires pour créer la surprise sans que Baltimore ne commette des erreurs inhabituelles. Maintenant 27 ans. ” Vieux et sur le point de remporter son deuxième titre de MVP en cinq saisons, Jackson est en bonne santé et désireux de changer l’histoire de ses lacunes en séries éliminatoires après une attente de trois ans. Lui et les Ravens seront à la hauteur. “

Les Texans réussiront la surprise.

**John Breech de CBS Sports :** “Les Texans ont joué 10 matchs cette saison contre des équipes qui ont terminé l’année avec un bilan de victoires et ils ont obtenu une fiche de 7-3. Dans ces matchs, Stroud a réalisé une moyenne de plus de 300 verges par la passe tout en lançant 21 touchés, contre seulement deux interceptions. Stroud a essentiellement été à son meilleur contre de bonnes équipes. Oui, l’une de ces trois défaites est revenue aux Ravens, mais c’était lors de la première semaine, dans un match où Stroud effectuait le premier départ de sa carrière. Bien que le score final ait été de 25- 9, il convient de noter que le score n’était que de 7-6 avec 10 minutes à jouer au troisième quart-temps. Les Texans ne se sont jamais rendus à un match pour le titre de conférence, ils n’ont jamais gagné un match éliminatoire sur la route et je ne choisis jamais leur jeux correctement, donc cela semble être le bon moment pour mettre fin à ces trois séquences. “

Jackson peut prospérer contre les plans de couverture des Texans.

**Gordon McGuinness de Pro Football Focus :** “La défense des Houston Texans s’est alignée sur Cover 3 ou Cover 4 – y compris toutes les variations des deux – sur 53,4% de leurs clichés cette saison, le quatrième taux le plus élevé de la ligue. Jackson a obtenu une note de passage de 73,6 contre Cover. 3 et une note de passage de 92,8, la meilleure de la ligue, contre Cover 4. »

Vic Tafur de l’Athletic : “Jackson a un très bon corps de réception cette saison et il sera capable d’exploiter le secondaire des Texans. Comme les Browns l’ont fait lors du premier match contre Houston avant qu’Amari Cooper ne soit blessé et que Joe Flacco ne commence à tout forcer la semaine dernière. Les Texans ont accordé 60 passes décisives. de plus de 20 verges au cours de la saison régulière (septième pire), dont trois lors de leur défaite en ouverture de saison contre les Ravens.

Le jeu de jeu-action des Ravens pourrait donner des crises à la défense des Texans.