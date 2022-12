Prédictions pour les demi-finales de la Coupe du monde : l’Argentine gagne à zéro contre la Croatie, le Maroc peut mener la France jusqu’au bout | Nouvelles du football

La défense argentine ne reçoit pas assez d’applaudissements et Jones Knows pense qu’il est extrêmement utile de la soutenir pour garder une feuille blanche contre la Croatie.

Argentine vs Croatie, mardi 19h

Si l’Argentine remporte cette Coupe du monde, ce sera Lionel Messi qui occupera le devant de la scène – et à juste titre. Mais alors que les caméras se concentrent sur lui, nous devrions également retirer nos casquettes à l’organisation de cette équipe argentine dans son jeu défensif.

Cette ligne de mon collègue Adam Bate décrit parfaitement la manière dont l’Argentine participe à cette Coupe du monde : “Il existe une relation simpatico entre un génie et les 10 hommes qui semblent prêts à faire tout et n’importe quoi pour l’aider.”

Lionel Messi célèbre après avoir marqué sur penalty





C’est une chose de beauté, une masterclass absolue sur la façon de limiter une opposition à des chances à faible probabilité. En cinq matches de cette Coupe du monde, l’Argentine n’a accordé que 22 tirs au but pour un total de buts alloués attendus de 1,83. Pour mettre les choses en contexte, la Croatie a concédé 21 tirs lors de son match contre le Brésil pour un total de buts attendus de 2,53.

Ces chiffres insensés donnent une moyenne de 4,4 tirs concédés par 90 minutes et 0,36 buts attendus contre. Même Manchester City ne fonctionne pas à ce genre de niveaux défensifs.

D’une manière ou d’une autre, l’Argentine a encaissé cinq buts – dont deux contre l’Arabie saoudite, qui devient rapidement l’un des résultats les plus effrayants de l’histoire de la Coupe du monde. Je pense que le record réel est trop pris en compte dans le marché ici lors de l’évaluation des buts attendus par rapport aux données, ce qui signifie que soutenir une victoire de l’Argentine sans encaisser dans ce match est un jeu de valeur, en particulier contre une équipe offensive aussi timide que la Croatie.

Ils n’ont tout simplement pas le rythme ou l’intention d’attaquer pour vraiment troubler une équipe avec des chiffres défensifs aussi incroyables que l’Argentine. À moins de se détacher d’une équipe canadienne terriblement ouverte, la Croatie n’a marqué que deux buts au cours de ses quatre autres matchs et même son égalisation tardive contre le Brésil – son premier tir cadré dans le match – était absolument dégoulinante.

Historiquement, les buts sont rares à ce stade d’une Coupe du monde, la moyenne sur 90 minutes n’ayant atteint que 2,1 buts lors des 20 dernières demi-finales. Les draps propres sont cependant courants avec 13 équipes gardant les portes fermées à partir de cette taille d’échantillon, travaillant à un taux de grève très attrayant de 65%.

Ces chiffres font le 13/8 avec Sky Bet pour une victoire de l’Argentine pour annuler un jeu très astucieux étant donné que cela implique 38% de chances que le pari atterrisse. Je l’aurais beaucoup plus près de la barre des 50 %.

PRÉDICTION DE SCORE : 1-0 | MEILLEUR PARI : L’Argentine gagne à zéro (13/8 avec Sky Bet – Bet Here !)

France vs Maroc, mercredi 19h

Est-ce le match où le Maroc concède un but à un joueur adverse lors de cette Coupe du monde ?

Ils affrontent un front français à quatre qui a produit des mesures d’attaque explosives au cours des quatre matchs qu’ils ont commencés ensemble. Et même lorsque Kylian Mbappe a été apprivoisé par Kyle Walker, Oliver Giroud et Antoine Griezmann sont montés au créneau.

Cependant, ce n’est pas un côté France vintage. Il y a des défauts dans leur forme sans le ballon qui offriront des opportunités au Maroc à exploiter. Le 1/2 avec Sky Bet pour que la France gagne en 90 minutes semble terriblement maigre si l’on tient compte de ce qui est aussi sans doute un match à l’extérieur pour les Français, tel le soutien bruyant du Maroc. Je pense que celui-ci pourrait aller jusqu’au bout.

Avec cette attaque française meurtrière prise pour trouver un moyen de passer, il est probable que l’état du jeu obligera le Maroc à jouer avec une intention beaucoup plus offensive car leur tournoi est en jeu. Une façon de tirer profit d’un tel scénario est d’investir dans la ligne de coups du Maroc, qui ressemble à un angle à exploiter avec la ligne fixée à neuf coups ou plus à Evens avec Sky Bet.

Bien que les demi-finales soient des affaires à faible score, sur les 20 derniers matchs des quatre derniers, les équipes ont en moyenne un peu plus de 13 tirs par 90 minutes, car le risque de prendre du retard crée plus de risques pour que le match puisse s’ouvrir.

De plus, la France n’est pas une équipe pour presser et est heureuse de défendre en profondeur. Ce style offre de nombreuses opportunités de tirs au but pour l’adversaire. L’Angleterre en a réussi 16, la Pologne 12 et le Danemark 10, ce qui suggère que le Maroc peut emboîter le pas si – comme prévu – ils doivent courir après le match à un moment donné.

PRÉDICTION DE SCORE : 1-1 (le Maroc s’impose aux tirs au but) | MEILLEUR PARI: Neuf coups marocains ou plus (Evens with Sky Bet – Bet Here!)